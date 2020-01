'Veilige zorg ondanks failliete ziekenhuizen'

Na het faillissement en bij de overname van de IJsselmeerziekenhuizen in 2018 is ondanks risico's sprake geweest van veilige zorg. Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in twee rapporten. 'Dat er veilige zorg werd geleverd, is voor een groot deel te danken aan de professionaliteit, veerkracht en betrokkenheid van de zorgverleners', aldus de inspectie. <

Nederlandse bioscopen vestigen record

De Nederlandse bioscopen hebben een goed jaar achter de rug. In totaal zijn meer dan 38 miljoen kaartjes verkocht: een stijging van 6,5 procent in vergelijking met 2018. Sinds 1964 trokken de bioscopen in één jaar niet meer zoveel bezoekers. De Nederlandse films deden het in 2019 weer beter, met 4,5 miljoen kaartjes. <

Ridouan T. komt volgens advocaat naar zitting

Ridouan T., de hoofdverdachte in een groot liquidatieproces, wil aanwezig zijn bij een inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam in deze zaak op 27 februari. Dat heeft zijn advocaat Inez Weski gezegd in een interview met het tv-programma EenVandaag. Hij wil dit proces volgens haar meemaken en horen wat er gebeurt en wordt gezegd. <

Oeuvreprijs voor Verhoeven en Koolhoven

De Nederlandse bioscoopbranche heeft dinsdag regisseurs Paul Verhoeven en Martin Koolhoven in het zonnetje gezet. De twee filmmakers kregen de Zilveren Roos en het Zilveren Roosje, twee prijzen die jaarlijks worden uitgereikt aan een persoon of instelling die van grote betekenis is of is geweest voor de Nederlandse filmwereld. <

Nederlander keek net zoveel tv als in 2018

De Nederlander keek in 2019 gemiddeld 156 minuten per dag televisie. Dat is net zoveel als een jaar eerder, blijkt uit het jaaroverzicht van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). In de top 25 van de meest bekeken programma's staat de finale tussen de Verenigde Staten en Nederland van het wereldkampioenschap voetbal voor dames op 7 juli bovenaan met 5,48 miljoen kijkers. De Luizenmoeder van 10 februari staat op plek 2 met 5,10 miljoen kijkers. <

Jongen gewond door incident bij school

Een 17-jarige jongen is dinsdagmorgen gewond geraakt door een incident aan de Neckar in Den Haag, vlak bij het ROC Mondriaan. De politie meldt dat de jongen in het ziekenhuis is behandeld. Na behandeling mocht hij het ziekenhuis verlaten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het incident. Er is nog niemand aangehouden. <

Straf voor moord Waalwijk definitief

De straf voor John F. uit Zevenbergen wegens moord op zijn 28-jarige ex-vriendin in 2015 bij een ziekenhuis in Waalwijk blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. F. had zijn ex-vriendin Linda van der Giesen opgewacht en doodgeschoten op de parkeerplaats van het ziekenhuis waar zij werkte. De moord kreeg veel aandacht omdat de politie niets had gedaan met de aangiftes van het slachtoffer van bedreiging en stalking. De politie moest na de moord diep door het stof. <

President Duda niet naar Holocaustherdenking

De Poolse president Andrzej Duda zal op 23 januari niet naar Israël gaan voor het Yad Vashem Holocaust-herdenkingsevenement. Dit omdat de organisatie niet heeft ingestemd om hem te laten spreken, terwijl vertegenwoordigers van Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten dat wel mogen. <

EU roept op tot staakt-het-vuren in Libië

De Europese Unie roept de partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te leven. 'Er is geen militaire oplossing in Libië', zei EU-buitenlandchef Josep Borrell na afloop van spoedoverleg in Brussel met de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië. Vrijdag is het volgende overleg. <

Vrijspraak voor kapitein Duits reddingsschip

De Duitse kapitein van een reddingsschip die op Malta was veroordeeld tot een boete van 10.000 euro, is daar in hoger beroep van vrijgesproken. Schipper Claus Peter Reisch kreeg het in 2018 aan de stok met de autoriteiten in de kleine EU-lidstaat. Hij voer toen Maltese wateren binnen met ruim 230 geredde migranten aan boord. Het schip stond volgens plaatselijke media in Nederland geregistreerd als pleziervaartuig. <

Meeste BAFTA-nominaties voor Joker

Het misdaaddrama Joker is de grootste kanshebber tijdens de komende uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen. De film over de ontstaansgeschiedenis van de beroemde stripschurk heeft elf nominaties, waaronder die voor beste film. De BAFTA's worden op 2 februari uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen, een week voor de Oscarceremonie. De uitreiking van de BAFTA's is een van de belangrijkste graadmeters voor de Oscars. <

Voorwaardelijke straf na misbruikrel Cyprus

Een Britse tiener die op Cyprus schuldig was bevonden aan het liegen over een groepsverkrachting, krijgt een voorwaardelijke celstraf. De 19-jarige omhelsde familieleden toen ze het vonnis hoorde. Advocaten van de toeriste zeggen dat hun cliënt wel degelijk is misbruikt. Ze zou door de politie onder druk zijn gezet haar verklaring aan te passen. <

Aanklagers eisen tot 6 maanden cel tegen Flynn

Amerikaanse aanklagers hebben dinsdag de rechtbank gevraagd president Trumps voormalig nationaal veiligheidsadviseur, Michael Flynn, te veroordelen tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden. Flynn bekende eerder dat hij tegen de FBI had gelogen over zijn contact met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten in de weken voordat Trump aantrad. Flynn hoort op 28 januari welke straf hij krijgt. <

Rechter dreigt Weinstein in cel te zetten

Op de tweede dag van het verkrachtingsproces tegen Harvey Weinstein dreigde de rechter zijn borgtocht in te trekken en de voormalige filmproducent in de cel te zetten. De reden is dat Weinstein tegen de afspraken in was betrapt op het gebruik van zijn mobiele telefoon op het moment dat de selectie van de jury voor het proces van start ging. <

Ravage bij aardbeving Puerto Rico

Een aardbeving heeft op Puerto Rico zeker één persoon het leven gekost. Volgens de autoriteiten en lokale media is de schade groot. Er zijn meerdere gewonden. De schade is vooral aanzienlijk in het zuiden. De lokale overheid heeft inmiddels noodplannen in werking gesteld. Het Caribische eiland werd dinsdagmorgen vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,4. Het epicentrum van de aardbeving was bij het plaatsje Ponce aan de zuidkust. <

Putin op bezoek bij Assad in Syrië

De Russische president Vladimir Putin heeft dinsdag een verrassingsbezoek gebracht aan Syrië. In Damascus voerde hij gesprekken met zijn Syrische ambtgenoot Bashar al-Assad, meldden Syrische staatsmedia en het Russische persbureau Interfax. Het is de eerste reis van Putin naar Syrië sinds hij in 2017 de Russische luchtmachtbasis Hmeymim bezocht. Volgens Putin is er enorme vooruitgang geboekt in Syrië. <

Afgelopen tien jaar heetste ooit in India

De afgelopen tien jaren waren de heetste ooit in India. Dat maakte het Indiase meteorologische instituut bekend. Dat komt volgens de overheidsinstantie 'onmiskenbaar' door de verandering van het klimaat. De vijf heetste jaren ooit in India kwamen allemaal voor in het afgelopen decennium, 2016 was het meest extreem. <

'Hoofdkantoor ING dankzij Van der Laan'

Het nieuwe hoofdkantoor van ING dankt zijn bestaan volgens ING-topman Ralph Hamers voor een belangrijk deel aan de in 2017 overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Die vond het dicht bij de Arena gelegen oude hoofdkantoor maar lelijk en had ING gevraagd of ze dat niet konden herontwikkelen. Hieruit ontstond het idee voor het nieuwe kantoor op steenworp afstand. <

Japan wil in zaak Ghosn meer samenwerking

De Japanse ambassadeur in Libanon eist meer medewerking van de Libanese autoriteiten omtrent de mogelijke uitlevering van Carlos Ghosn. Dat heeft Takeshi Okubo in een onderhoud laten weten aan de Libanese president Michel Aoun. Ghosn staat in Japan terecht wegens fraude bij Nissan en was gevlucht naar de Libanese hoofdstad Beiroet. <

Eigenaar Appelsientje koopt Healthy People

Fruitsappen en kokoswater van Healthy People komen onder één dak met Appelsientje, DubbelFris en CoolBest. Het bedrijf achter die laatste merken, Riedel, lijft voedingsmiddelenonderneming Healthy People in voor een niet genoemd bedrag. Het in 1879 opgerichte Riedel was lange tijd de frisdrank- en sappendivisie van zuivelproducent van FrieslandCampina, maar werd na de aankoop door Standard Investment in 2017 als apart bedrijf voortgezet. Nieuwe aanwinst Healthy People, dat ook zuivelproducten en snacks maakt, zag in 2006 het levenslicht. <

737 MAX-compensatie voor American Airlines

De Amerikaanse luchtvaartonderneming American Airlines (AA) heeft een schikking bereikt met vliegtuigmaker Boeing voor de problemen met de 737 MAX, die om veiligheidsredenen wereldwijd aan de grond worden gehouden. Het gaat dan om compensatie voor geleden schade in 2019. De toestellen staan sinds maart aan de grond na twee crashes in korte tijd. Volgens AA, de grootste luchtvaartmaatschappij van de VS, wordt de compensatie verspreid over meerdere jaren uitgekeerd. De hoogte van de regeling werd niet gemeld. <

Boeing deelt nieuw werk uit aan MAX-personeel

Vliegtuigmaker Boeing is begonnen met het uitdelen van nieuw werk aan personeel dat eigenlijk aan de gewraakte 737 MAX-toestellen moet werken. Het gaat om zo'n 3000 medewerkers. De productie van dat toestel, dat om veiligheidsredenen wereldwijd aan de grond wordt gehouden, wordt later deze maand tijdelijk gestaakt. <

Prognose: bouw wacht krimpjaar

De bouw wacht in 2020 een krimp van 2 procent, voorspelt ABN Amro in een rapport over de sector. De terugloop is een direct gevolg van overheidsbeleid over de uitstoot van stikstof en het verplaatsen van grond met chemische stoffen die onder de noemer PFAS vallen. De grond-, wegen-, en waterbouw worden het hardst geraakt: min 3,5 procent. <

'IKEA betaalt 46 miljoen dollar schadevergoeding'

Woonwarenhuis Ikea betaalt 46 miljoen dollar aan de ouders van een peuter die in 2017 in Californië om het leven kwam doordat er een Ikea-kast op hem viel. Volgens de advocaten van de ouders gaat het om de grootste schikking ooit in de VS vanwege een sterfgeval van een kind. <