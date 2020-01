Mogelijkheden van vitale ouderen te weinig benutAdviesraad: senioren willen er nog toe doen in hun 'derde levensfase'.

Den Haag

Dat staat in een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over de ‘derde levensfase’. Dat is de periode tussen pensionering en het moment dat een oudere vooral zorg nodig heeft. Het advies wordt vandaag aangeboden aan het oudste lid van de Tweede Kamer, de 76-jarige Lenny Geluk-Poortvliet (CDA).

Het aantal mensen in de derde levensfase groeit de komende twintig jaar van 2,4 naar 3,2 miljoen. ‘Vaak wordt dat als een probleem gezien, vanwege het personeelstekort in de zorg of oplopende kosten’, zegt RVS-voorzitter Jet Bussemaker. ‘Het is het belangrijk die dingen onder ogen te zien, maar er is ook een andere werkelijkheid. Een grote groep ouderen voelt zich sterk verbonden met de samenleving en wil graag van betekenis zijn.’

De raad noemt de derde levensfase ‘het geschenk van de eeuw’. Om allerlei redenen wordt het maatschappelijke potentieel van deze groep te weinig verzilverd, legt Bussemaker uit. ‘De opvatting dat je na je pensioen rust neemt, zit diep in ons denken. Dat is niet alleen een mentale kwestie, het vertaalt zich ook in allerlei ouderwetse regelingen.' Zo willen sommige mensen langer doorwerken, maar dat mag niet omdat in de cao een pensioenbeding is opgenomen dat hen verplicht om te stoppen. 'Anderen betalen een soort boete als ze weer aan de slag willen. Wij spraken een leraar, die na zijn pensioen weer wat dingen op school wilde doen. Daardoor teerde hij in op zijn inkomen.’

Het beter inschakelen van ouderen is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, stelt de raad. Overheden, bedrijven, vrijwilligersorganisaties en woningcorporaties kunnen meer doen. Bijvoorbeeld door drempels weg te nemen voor alternatieve woonvormen. Er zijn mooie initiatieven waarbij vitale ouderen hulp bieden aan zorgbehoevende ouderen, licht Bussemaker toe. ‘In de praktijk zijn ouderen soms meer dan tien jaar bezig, voordat zoiets van de grond komt. Dan is de derde levensfase voor hen misschien al voorbij. Ze lopen vast in procedures, gebrekkige steun of problemen met de financiering. De woningbouw is nog sterk gericht op eengezinswoningen, terwijl we allang weten dat er veel ouderen bij gaan komen.’

kleinkinderen

De raad beseft dat een actieve derde levensfase niet voor iedereen is weggelegd. Voor sommige mensen is het een periode met gezondheidsproblemen, financiële zorgen of eenzaamheid. Ondanks de verschillen hebben alle ouderen in deze levensfase behoefte aan betekenisvol contact met anderen. Ook willen ze het gevoel hebben dat ze ertoe doen, stelt de raad. Dat gegeven zou meer een plek moeten krijgen in het beleid van overheden en andere organisaties. ‘Je ziet dat veel ouderen voor kleinkinderen gaan zorgen. Dat is voor hen een mooie invulling. Maar veel vrijwilligerswerk is niet afgestemd op deze groep.’

Wordt de druk op ouderen niet te groot als zij straks de maatschappelijke problemen moeten oplossen? ‘Dat gevaar dreigt als je hier op een verkeerde manier mee aan de slag gaat’, reageert Bussemaker. ‘Het is belangrijk dat je geen verplichtingen oplegt. Daarom willen wij ook niet tornen aan de pensioenleeftijd. Wel willen we ouderen meer mogelijkheden bieden. Natuurlijk zijn er mensen die gewoon even niets willen doen na hun pensioen. Dat mag. Uit onderzoeken blijkt echter ook steeds dat de meerderheid nog graag iets wil betekenen voor anderen.’ <