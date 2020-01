60.000 geruimde dieren

De hoogste rechter heeft gesproken. De preventieve ruiming in 2002 van 60.000 dieren, in en om Kootwijkerbroek, was rechtmatig. Bijna twintig jaar na die fel omstreden ruiming, vanwege een uitbraak van het besmettelijke mond-en-klauwzeer (MKZ), stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven de overheid in het gelijk. Toenmalig minister Laurens Jan Brinkhorst mocht het rundvee op 247 bedrijven doden om te voorkomen dat de ziekte zich verder zou verspreiden. De twijfel óf er wel MKZ was aangetroffen in het dorp, is door deze rechter uitputtend onderzocht. Een commissie van deskundigen ontdekte dat er bij het laboratorium in Lelystad het een en ander is misgegaan. Voor de boeren in Kootwijkerbroek en voor Lau Jansen van de Stichting Onderzoek MKZ was dat altijd al reden te twijfelen aan een uitbraak van MKZ.