‘Ik ben teleurgesteld, MKZ-uitspraak is erg voor boeren’

Kootwijkerbroek

Een poelier, kaasboer, viskraam, groenteboer, bloemist en een bakker staan op een parkeerplaats in Kootwijkerbroek opgesteld. Het lijkt een dinsdagochtend zoals elke week. Poelier Justus van der Geert heeft het deze morgen na het oordeel van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) nog nauwelijks over de mond- en klauwzeer (MKZ) gehad. ‘Dat is ook niet gek. Hier lopen vooral huisvrouwen die de kinderen naar school hebben gebracht, thuis van alles hebben gedaan en de media niet of nauwelijks volgen. Zelf heb ik het wel bekeken via een nieuwsapp. Ik vind het erg voor de boeren’, zegt de poelier terwijl hij loempia’s verkoopt aan een passerende vrouw met kind. ‘Deze loempia’s moeten twintig minuten in de oven op 170 graden.’

‘MKZ is geen onderwerp van gesprek op verjaardagen’, bevestigt een 73-jarige Kootwijkerbroeker die met zijn e-bike naar de markt komt. De uitspraak heeft hij niet gevolgd. ‘Die hoor ik vanavond wel op het nieuws.’ Dat MKZ weinig wordt besproken, komt volgens hem doordat de mensen die nu in Kootwijkerbroek wonen, niet allemaal negentien jaar geleden al hier woonden. Hij wijst: ‘Een stukje verderop is een nieuwbouwwijk. Mensen die daar zijn komen te wonen hebben minder met dit onderwerp.’

dieren ruimen

Als hij op de markt hoort dat de uitspraak in het nadeel van de boeren is, is hij verbaasd. ‘De afgelopen dagen hoorde ik boeren en veeartsen in de media zeggen dat er geen sprake van MKZ was.’ Een 68-jarige dorpsgenote had het wel zien aankomen. ‘Je verwacht toch niet dat de overheid gaat toegeven dat ze fout zitten? Dat zou ze geld kosten’, zegt ze terwijl ze opeens haar kleindochter in kleuterleeftijd langs ziet lopen.

De vrouw moest in 2001 ook een dier ruimen, vertelt ze tijdens het wachten voor de populaire groentekraam. ‘Een privé-schaap dat over het erf liep. Dramatisch. Het hok moest worden ontsmet en gecontroleerd. Dat ging niet op een goede manier, niet nauwkeurig.’ Druk maken doet ze zich niet meer hierover. ‘Wat schiet je ermee op? Ik kan me wel voorstellen dat het je meer doet als je je hele bedrijf moest laten ruimen. Dat heeft veel geld gekost.’

Dat geldt in ieder geval voor de dertig boeren die met een touringcar vanuit Kootwijkerbroek naar Den Haag zijn gegaan. Onder hen was Henk van den Brink die in 2001 49 koeien en 240 varkens moest laten ruimen. Naast boer is hij woordvoerder van de Stichting MKZ Kootwijkerbroek. ‘Ik ben teleurgesteld. Het was een bewogen ochtend’, zegt hij bij terugkomst op de parkeerplaats van de Hervormde Kerk. ‘Vanochtend stond ik om kwart voor zes op om de dieren eten te geven. Daarna zijn we naar Den Haag gegaan.’

Niet alleen de uitspraak, ook het verloop van de zitting zint hem niet. ‘Het was bot en onmenselijk. De uitspraak werd kort voorgelezen, zonder noemenswaardige onderbouwing en toen was het alweer klaar. Dat terwijl het ons als gedupeerden hoog zit. Wij willen gerechtigheid. Daarnaast waren we vijf minuten later door files en wilde de voorzitter niet op ons wachten.’

Van den Brink heeft het gevoel dat ze niet serieus zijn genomen. ‘Nu lijkt het alsof de overheid maar wat doet in Den Haag. Er was te weinig onderbouwing.’ Niettemin was de sfeer in de bus op de terugweg vanuit de Hofstad ‘niet slecht’. ‘We waren als eensgezinde Kootwijkerbroekers onder elkaar.’ Van den Brink voelt zich gesteund door de dorpsgenoten. ‘Maandag kregen we nog kaartjes van mensen uit het dorp als steun voorafgaand aan de uitspraak.’

honderd pagina’s

Met de uitspraak van het CBb is in het dorp de algemene verwachting dat de zaak is afgerond. Voor Van den Brink is de kous echter nog niet af. ‘Er ligt een onderbouwing van honderd pagina’s op me te wachten thuis. Die wil ik doorspitten.’ Daarnaast is er volgens hem nog een MKZ-zaak van een boer die niet behandeld is. ‘Ik weet niet waarom dat niet in deze zaak zat. Misschien dat we daarin nog ons gelijk kunnen halen.’

gelatenheid

Op de markt een stukje verderop is meer gelatenheid. ‘We gaan door met de gewone dingen’, zegt de 73-jarige dorpsbewoner als hij naar de viskraam loopt. De poelier is het ermee eens. ‘Het hele dorp staat aan de kant van de boeren. Het heeft alleen geen zin om er uitgebreid over te praten. Boeren hebben meer aan hun hoofd dan dit. Denk aan de stikstoftoestand. Boeren worden zowat gecriminaliseerd.’ Woensdag, verwacht de poelier, wordt er in het dorp meer over de MKZ-zaak gesproken. ‘De uitspraak is dan bij iedereen bekend dus daar hebben mensen het wel over. Maar dan is er geen markt’, lacht hij. <