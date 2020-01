Uitgerekend in 2019: Hierheen verhuisden duizenden Nederlanders

Data zijn overal. Elke dag verschijnen nieuwe gegevens. In deze serie belichten we met infographics opvallende bevindingen van afgelopen jaar. Vandaag: emigratie van Nederlanders.

Het CBS presenteerde vorige week nieuwe cijfers: er wonen nu zo’n 17,4 miljoen mensen in Nederland. De bevolking groeit snel, mede door migratie. Tienduizenden mensen uit alle windstreken vestigen zich in Nederland voor werk, gezin of studie. Uit de cijfers blijkt ook dat ongeveer 39.000 Nederlanders naar andere landen emigreerden. Waar verhuizen al die landgenoten naartoe? Precieze cijfers daarover zijn lastig te vinden. De Verenigde Naties publiceerden in de zomer een rapport over hoeveel buitenlanders er in diverse landen wonen. Die informatie is echter summier en incompleet – er zijn immers nogal wat landen die geen goede administratie bijhouden. Eurostat, het Europese statistiekbureau, houdt alleen gegevens bij over de Europese lidstaten. Het beste beeld komt uit een tabel van het CBS met cijfers over 2018, die vorig jaar werd gepubliceerd. Daarin staat hoeveel mensen met de Nederlandse nationaliteit bij de gemeente gemeld hebben dat ze naar een bepaald land gaan emigreren. Dat levert gegevens op over de verhuizingen naar bijna 240 landen. Daaruit blijkt dat Europese landen verreweg de meest populaire bestemming zijn voor emigranten. Daarna komen de Verenigde Staten.



Sjoerd Mouissie