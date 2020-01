Nieuwe talkshow NPO 1 trekt meer kijkers dan Jinek

Hilversum

Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Met ruim een miljoen kijkers zit Op1 voorlopig op hetzelfde niveau als voorgangers Pauw en Jinek.



In het nieuwe programma was onder anderen Ank Bijleveld, minister van Defensie, te gast, die zei dat het kabinet ‘begrip’ heeft voor de liquidatie van de gedode Iraanse topmilitair Qassem Soleimani door de Verenigde Staten.

De talkshow trapte af met Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra als presentatiekoppel. Iedere werkdag zal de presentatie in handen van een ander duo liggen. De komende dagen maken onder meer Giovanca Ostiana, Tijs van den Brink, Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen hun debuut maken.

record

Eva Jineks nieuwe talkshow Jinek op RTL 4 trok maandagavond 999.000 kijkers. Bij de eerste aflevering afgelopen vrijdag keken 1,7 miljoen kijkers, wat voor de presentatrice een persoonlijk kijkcijferrecord betekende.

Jinek en Op1 spelen zich elke werkdag gelijktijdig af. In de programma’s wordt niet alleen om de kijkcijfers gestreden, maar ook om de gasten.

‘We doen het natuurlijk niet voor de kijkcijfers, maar het is wel lekker dat in de eerste confrontatie Op1 op punten beter was dan Jinek en dat de kijker dat wist te waarderen’, schrijft EO-directeur Arjan Lock op Twitter. <

