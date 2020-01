Machiavelliprijs voor ‘innovatief’ en ‘baanbrekend’ Bellingcat

Den Haag

De Machiavelliprijs wordt jaarlijks toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. De onderscheiding is vernoemd naar de Italiaanse filosoof Niccolò Machiavelli, die als een van de grondleggers van de politieke wetenschappen wordt gezien.



Bellingcat krijgt de prijs vanwege ‘zijn vernieuwende wijze van onderzoeksjournalistiek, die keer op keer zorgt voor baanbrekende onthullingen’. Het journalistieke platform werd opgericht door de Britse blogger Eliot Higgins en bracht onder meer in kaart wie er medeverantwoordelijk zouden zijn voor het neerhalen van vlucht MH17. Ook achterhaalde het onderzoekscollectief de herkomst van de raket waarmee het toestel in 2014 werd neergeschoten.



‘Bellingcat heeft diepgravende onderzoeksjournalistiek een stevige kwaliteitsimpuls gegeven in een tijdperk waarin we steeds meer fake news zien’, oordeelt de jury. ‘Deze innovatie is een schoolvoorbeeld voor zowel traditionele media als voor journalisten in opleiding. Waar traditionele media vaak huiverig zijn om hun kennis en aanpak te delen, moedigt Bellingcat dit juist aan. Dat Bellingcat zijn kennis verspreidt, verdient alle lof.’

Een documentaire over het werk van Bellingcat, waarin de vraag centraal staat of er in het tijdperk van nepnieuws nog waarheid bestaat, won onlangs een Emmy Award.

prijswinnaars

De officiële prijsuitreiking vindt op 12 februari plaats in het Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Eliot Higgens zal de prijs in ontvangst nemen.



De Machiavelliprijs wordt dit jaar voor de 31e keer uitgereikt. Eerdere winnaars waren onder meer de Belastingdienst (2001), Máxima (2011), oud-burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan (2013) en de bedreigde burgemeesters (2018). <