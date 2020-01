De Nederlander Johan S. is in de Bulgaarse hoofdstad Sofia aangehouden op verdenking van verkrachting. S. zat in Nederland een gevangenisstraf van vijf jaar uit voor een reeks verkrachtingen. Volgens lokale media pikte S. op eerste kerstdag in een café in Sofia een 32-jarige vrouw op en nam haar mee naar zijn huis. Daar zou hij een verdovend middel in haar drankje hebben gedaan en haar hebben verkracht. De Bulgaarse politie bevestigt de aanhouding, maar geeft verder geen informatie. De rechtbank in Sofia heeft S. huisarrest opgelegd en hij mag Bulgarije niet verlaten. In 2006 werd S. in Nederland bekend als de 'valiumverkrachter', omdat hij zijn slachtoffers met valium zou hebben bedwelmd, alvorens zich aan hen te vergrijpen. Het Openbaar Ministerie verstuurde destijds een opsporingsbericht waarin hij met naam en toenaam werd genoemd en verspreidde zijn foto. Uiteindelijk werd S. in Brazilië aangehouden. De rechtbank in Den Haag veroordeelde hem in 2009 tot tien jaar celstraf. In hoger beroep werd dat verlaagd naar vijf jaar en acht maanden, omdat het gerechtshof niet alle verdenkingen bewezen achtte. In 2014 raakte S. in opspraak, toen een vrouw op Malta hem beschuldigde van verkrachting. Volgens Maltese media zou in dezelfde tijd ook in Spanje aangifte tegen hem zijn gedaan.

Wieteke van Dort krijgt oeuvreprijs

Actrice, cabaretière en zangeres Wieteke van Dort heeft maandag in haar woonplaats Den Haag de oeuvreprijs van de Gouden Eeuw Awards ontvangen. De uitreiking vond plaats in Hotel Des Indes. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan Nederlanders die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan het nationale culturele erfgoed. Van Dort kreeg de award, die bestaat uit een groot schilderij, vooral voor haar unieke bijdragen aan de opnames van de sprookjes van de Efteling. Van Dort is al jaren de vertelstem van de meeste sagen en legenden die in het Sprookjesbos te zien zijn. De 76-jarige artieste laat in een korte reactie weten "heel blij" te zijn met de onderscheiding. "Het blijft altijd leuk als mensen je werk op deze manier erkennen en waarderen. En de Efteling-sprookjes hebben een heel speciaal plekje in mijn hart." Van Dort werd bekend met haar vele kinderprogramma's en het Nederlands-Indische personage Tante Lien dat zij decennia lang vertolkte. Eerder kregen onder anderen André van Duin, Liesbeth List, Anneke Grönloh, Paul van Vliet en André Kuipers de Gouden Eeuw Award.

Rechter grijpt eerder in bij huurachterstand

Amsterdamse kantonrechters willen voorkomen dat mensen met een huurachterstand uit hun woning worden gezet. Zaken waarin een ontruiming dreigt van een sociale huurwoning, komen vanaf dit jaar sneller voor de rechter. Dat moet ervoor zorgen dat de huurders niet verder in de financiële problemen raken. De rechters werken hierbij nauw samen met woningcorporaties, schuldhulpverlening en deurwaarders. De speciale zittingen zijn een vervolg op een pilot, die in 2018 begon bij de rechtbank in Amsterdam. De kantonrechters zien dagelijks de gevolgen van problematische schulden voorbijkomen, aldus de rechtbank. "Mensen met grote financiële problemen zakken vaak steeds dieper weg in de schulden en verliezen dan het overzicht. Juist deze kwetsbare groep wordt vervolgens geconfronteerd met het verder oplopen van hun betalingsachterstanden door onder meer rente, incassokosten, griffierechten en boetes." De huurder krijgt nu een dagvaarding met een informatieblad, wat ertoe moet leiden dat meer mensen daadwerkelijk naar de zitting komen om hun problemen te bespreken. Bij de zaak zitten schuldhulpverleners die meteen kunnen meedenken over een haalbare regeling. Als de huurder zich aan de gemaakte afspraken houdt, wordt de woning niet ontruimd. Hoewel de proef niet direct aantoonde dat er minder ontruimingen waren als gevolg van de nieuwe aanpak, constateren deurwaarders wel dat de op de zitting gemaakte betalingsregelingen goed worden nageleefd. Ook woningcorporaties zeggen dat huurders zich beter gehoord voelen. Schuldhulpverleners doen volgens de rechtbank nieuwe contacten op, omdat mensen vaak tevergeefs hebben geprobeerd zelf uit de schulden te komen.

OM: 36-jarige man uit Almere vast voor medeplegen moord Wiersum

De 36-jarige Giërmo B. uit Almere die volgende week woensdag voor het eerst voor de rechter moet verschijnen voor de moord op advocaat Derk Wiersum, wordt verdacht van het medeplegen van de moord. Het is niet duidelijk of hij de schutter is. B. wordt verdacht van "moord in vereniging", dat wil zeggen dat hij en meer mensen van deze moord worden verdacht. Het Openbaar Ministerie kan niet zeggen of B. degene is die op Wiersum heeft geschoten. Naar verluidt zit ook een neef van de vorige maand in Dubai gearresteerde Ridouan Taghi vast voor de schokkende moord, mogelijk was hij de schutter. Naar de 42-jarige Taghi wordt gewezen als opdrachtgever. B. wordt ook verdacht van heling van bestelauto's, mogelijk is een daarvan als vluchtauto gebruikt. De zitting woensdag 15 januari is in de extra beveiligde locatie Bunker in Amsterdam. Het gaat om een voorbereidende zitting, daarin wordt onder meer gekeken naar de voorlopige hechtenis van B. Wanneer de zaak inhoudelijk dient is nog onduidelijk. De advocaat van B. laat weten dat zijn cliënt waarschijnlijk bij de zitting aanwezig zal zijn. Of hij de feiten waarvan hij wordt verdacht bekent of ontkent, kan advocaat Tjalling van der Goot niet zeggen. Wiersum werd op 18 september op straat doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is. Taghi wist lang uit handen van politie en justitie te blijven, maar werd in december toch opgepakt in Dubai. Dat land stuurde hem binnen enkele dagen als ongewenst vreemdeling naar Nederland. De volgende inleidende zitting van Marengo staat eind februari op de agenda. De moord op Wiersum schokte de maatschappij. Mede hierdoor is het Marengo-proces met nog meer veiligheidsmaatregelen omgeven. De nieuwe advocaten van kroongetuige B. zijn tot nu toe anoniem gebleven.

Rotterdamse raadslid Van Eikeren stapt op om verzekeringsfraude

Het Rotterdamse gemeenteraadslid Kevin van Eikeren (PvdA) stapt op na publicaties dat hij verzekeringsfraude heeft gepleegd. Dat heeft hij maandag laten weten. "Ik heb mij schuldig gemaakt aan verzekeringsfraude", zegt hij in een verklaring. "Door persoonlijke en financiële problemen heb ik dingen gedaan die niet mogen. Daar heb ik enorm veel spijt van. Ik heb dit gedaan, voordat ik gemeenteraadslid werd, en moet daarvoor op de blaren zitten en boete doen. Ik ben als persoon niet groter dan de PvdA. Via mijn werk en via tal van ander vrijwilligerswerk zal ik mij blijven inzetten voor Rotterdam." De fractie en het bestuur van de Rotterdamse PvdA zeggen begrip te hebben voor de beslissing van Van Eikeren het raadslidmaatschap neer te leggen. "Mensen maken fouten, en ook raadsleden zijn mensen. Kevin heeft een grote fout gemaakt en dat erkent hij ook. Hij is tot de conclusie gekomen dat zijn positie als raadslid niet houdbaar is. Voor de fractie en de PvdA Rotterdam is dit nieuws een hard gelag. We gaan Kevin en zijn inzet voor Rotterdam missen. We wensen hem al het beste in de toekomst", stelt fractievoorzitter Co Engberts in een reactie.

Drie aanhoudingen na schietincident in Heerlen

De politie in Heerlen heeft drie mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij zondagavond in het Vrieheidepark. Twee verdachten liggen gewond in het ziekenhuis. De derde is overgebracht naar het politiebureau. Het is nog niet duidelijk wat er zondag precies is gebeurd en wat de verdachten precies wordt verweten. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en vraagt getuigen zich te melden.

'Rustige reacties van klasgenoten van overleden jongen'

De meeste klasgenoten van de jongen die tijdens de jaarwisseling om het leven kwam, hebben maandag rustig gereageerd op het verdrietige nieuws. Dat zei directeur Petra Herbrink van de Parkschool in Arnhem, waar in de eerste ochtend na de vakantie werd stilgestaan bij het overlijden van de 4-jarige jongen en zijn vader. "Het gaat goed met de kinderen", aldus Herbrink. "De meesten reageren redelijk rustig. We weten als professionals dat reacties ook later nog kunnen komen. We houden overal rekening mee. De kinderen waar wel voorbereid door hun eigen ouders. Een enkel kind laat wel emoties zien, maar de meeste kinderen vooral in de hogere groepen, zijn vooral stil." Met een kringgesprek in de klassen hebben de kinderen gepraat over de dingen die de afgelopen dagen zijn gebeurd. In de klassen van de 4-jarige jongen en zijn 8-jarige zus, die bij de brand zwaar gewond raakte, waren de ouders daarbij uitgenodigd. Ouders van andere leerlingen konden terecht in een zaal van de school. "Na de gesprekken hebben de kinderen werkjes en berichtjes gemaakt voor Romy en haar broer."