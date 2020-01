Wijkagent doet emotionele oproep na vondst messen bij kinderen

"Leeftijd gemiddeld 12-13 jaar... Ik heb er geen woorden voor, u wel?", vraagt de agent zich op Facebook af. Hij roept ouders in heel Nederland op beter te controleren waar hun kinderen mee bezig zijn. "Weet u wat u kind doet buiten op straat? Weet u waar ze mee bezig zijn op de telefoon (want hoe denkt u dat ze hier aan komen?)... Vraagt u uw kind wel eens wat hij/zij (voornamelijk hij) in zijn jaszak of rugtas heeft zitten?"

De politie maakt zich grote zorgen over steekincidenten in het land waarbij jongeren betrokken zijn, schrijft de agent. Hij refereert daarbij onder meer naar Drachten, waar twee jongens van 14 en 15 jaar worden verdacht van de dood van een 16-jarige. "Ik doe daarom, net zoals eerder al door Politie Haarlemmermeer, een oproep aan ouders, leraren, sportleraren, het maakt mij niet uit: bespreek dit, kom in actie!"