Coalitie ‘houdt hoofd koel’ rond missies in Golfregio

De oplopende spanningen in Irak en Iran leiden bij de grootste regeringspartijen VVD en CDA vooralsnog niet tot twijfels over het zenden van een ­Nederlands fregat naar de Perzische Golf.

Ze staan onverminderd achter de aanstaande missie, ook nu de Nederlandse trainingsmissies in Irak voorlopig om veiligheidsredenen zijn stopgezet.

Na de resolutie van het Iraakse parlement van zondag, waarin wordt gepleit voor het vertrek van alle buitenlandse militairen, heeft de internationale coalitie alle trainingen in Noord-Irak opgeschort. Het gaat onder meer om vijftig Nederlanders die gestationeerd zijn in Noord-Irak, waar ze de Iraaks-Koerdische Peshmerga-eenheden opleiden.

Eerder werd ook de trainingsmissie in Bagdad gestaakt. Een kleine groep commando’s trainde daar Iraakse speciale troepen.

In de resolutie roepen Iraakse parlementsleden de regering op naast Amerikaanse troepen ook andere buitenlandse legereenheden het land uit te zetten. Het Nederlandse kabinet zegt de resolutie nog te bestuderen. Er zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken geen concrete plannen om militairen terug naar Nederland te halen.

Sinds de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani lopen de spanningen in Irak op. Bij de Amerikaanse droneaanval in Bagdad kwam ook een Iraakse overheidsfunctionaris om het leven. Het leidde tot woedende reacties in Iran en Irak. De Iraanse regering heeft wraak gezworen en spreekt over aanvallen op Amerikaanse bases en schepen.

Een Nederlands marineschip vertrekt eind januari richting de Straat van Hormuz, gelegen voor de kust van Iran. Onder leiding van de Fransen zal het Nederlandse schip zes maanden worden ingezet. De Nederlandse marine zal voornamelijk waarnemen en beschermen. Het al eerder overeengekomen mandaat van de missie is om verdere escalatie met Iran te voorkomen.

De Iraanse generaal Gholamali Abuhamzeh noemde de Straat van Hormuz afgelopen weekeinde als een mogelijk doelwit voor vergeldingsaanvallen jegens de VS. ‘De straat van Hormuz is vitaal voor het Westen, waar een groot aantal Amerikaanse vernietigings- en oorlogsschepen vaart’, aldus de Iraanse generaal.

De oplopende nervositeit in de regio leidt op het Binnenhof tot nieuw debat over de voorgenomen marinemissie. Enkele oppositiepartijen dringen aan op heroverweging. En ook coalitiepartij D66 wil dat het kabinet de risico’s ‘opnieuw weegt’.

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma benadrukt dat hij ervan uitgaat dat het fregat eind januari gewoon kan uitvaren, maar eist wel dat het kabinet met een veiligheidsanalyse komt. ‘Door de dood van Soleimani heeft er een kleine aardverschuiving plaatsgevonden in de regio. Het is niet duidelijk wat voor dreiging er nu hangt en het kabinet moet de risico’s goed in kaart brengen.’

VVD en CDA blijven onverminderd overtuigd van deelname. ‘De veiligheid van onze mensen staat voorop’, stelt VVD-Kamerlid Sven Koopmans. ‘We moeten altijd voorkomen dat onze militairen in een echte oorlogssituatie komen. Maar de spanningen in de regio moeten verminderd worden en onze aanwezigheid is nu hard nodig.’ Volgens Koopmans moet Nederland het hoofd koel houden en geen overhaaste conclusies trekken. ‘De missie naar de Straat van Hormuz is een ander soort dan die in Irak.’

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert sluit zich hierbij aan. ‘Beide missies staan los van elkaar. De trainingsmissie in Irak is bedoeld om ISIS te bestrijden, terwijl we naar Hormuz gaan om escalatie te voorkomen.’ Hij ziet nu juist meer redenen om mee te doen dan een paar maanden geleden. Iran is zich immers alleen maar agressiever gaan gedragen, aldus het CDA-Kamerlid. ‘Daarnaast hebben we ook afspraken gemaakt met de Fransen. We kunnen ons niet opeens terugtrekken. En al helemaal niet omdat het te gevaarlijk zou zijn.’

