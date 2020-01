Steen en brandbare stof door ruit Cornelius Haga Lyceum

Bij het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum is in de nacht van zondag op maandag een steen door de ruit gegaan. Ook werd een flesje brandbare vloeistof aangetroffen.

Dat bevestigt directeur-bestuurder Soner Atasoy in een bericht hierover van de lokale zender AT5. De omstreden islamitische middelbare school heeft aangifte gedaan. 'De politie heeft bloedsporen gevonden, dus de dader heeft zich mogelijk verwond', zegt Atasoy. Het lokaal waar de baksteen en de vloeistof zijn aangetroffen, wordt voorlopig niet gebruikt.

Het Cornelius Haga Lyceum raakte vorig jaar in opspraak nadat de AIVD melding had gedaan over radicale invloeden op de school. Daarop volgde een kritisch rapport van de onderwijsinspectie, dat minister Arie Slob ertoe deed besluiten dat het schoolbestuur weg moet. De school heeft deze zogenoemde aanwijzing aangevochten en ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden.

'We worden nu al zo'n acht tot negen maanden continu in een kwaad daglicht gesteld', stelt de schoolbestuurder. 'We willen gewoon lesgeven en met rust worden gelaten.' <