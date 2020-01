Meerderheid Tweede Kamer wil af van gevaarlijk vuurwerk

Een krappe meerderheid van de Tweede Kamer wil in elk geval af van knalvuurwerk. De PvdA en de SP sloten zich aan bij andere partijen die voor een (gedeeltelijk) verbod zijn.

Op en rond de Erasmusbrug is het nieuwe jaar gevierd met het Nationale Vuurwerk. (beeld anp ROBIN UTRECHT)

Den Haag

De SP is voorzichtig in haar standpunt. Kamerlid Ronald van Raak geeft aan voor een verbod op ‘gevaarlijk knalvuurwerk’ te zijn. Welk vuurwerk daaronder moet vallen, is een keus die de politiek volgens hem moet gaan maken.

De PvdA schaart zich achter de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Die bepleitte recent een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Kamerlid Attje Kuiken sluit een totaalverbod niet uit, als blijkt dat een gedeeltelijk verbod niet werkt.

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen eveens van vuurwerk af, daarin gesteund door GroenLinks, 50Plus, SGP, PvdD, Denk en Femke Merel van Kooten. Daarmee is er een meerderheid van 76 zetels voor het verbieden van gevaarlijk vuurwerk.

GroenLinks en de PvdD werken aan een initiatiefwet om consumentenvuurwerk te verbieden. De VVD en het CDA zijn niet voor een verbod. De twee grootste regeringspartijen zijn intern sterk verdeeld.

Zo is ongeveer de helft van de christendemocratische achterban wel voor een verbod. En het netwerk binnen de VVD dat zich bezighoudt met justitie en veiligheid deed een peiling onder zeshonderd partijgenoten. Daaruit bleek dat 87 procent voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen is.

raddraaiers

Erik Akerboom, de hoogste baas van de Nationale Politie, wil ook dat vuurwerk aan banden wordt gelegd. ‘Ik vind dat Oud en Nieuw op een andere manier gevierd moet worden dan nu het geval is’, zei hij na een jaarwisseling met meer incidenten dan in voorgaande jaren. Akerboom wil een combinatie van maatregelen: ‘Stoppen met gevaarlijk consumentenvuurwerk, het plannen van grote, mooie evenementen waar mensen van genieten en harder straffen van raddraaiers die er toch zijn.’

‘De landelijke politiek moet lef tonen en een vuurwerkverbod instellen’, vindt Liesbeth Spies. Ze is burgemeester van Alphen aan den Rijn en voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Ze hoopt ook dat haar eigen CDA nog overstag gaat.

‘niet normaal’

Diverse burgemeesters van grote steden willen ook af van consumentenvuurwerk. Johan Remkes, interim-burgemeester van Den Haag, volgt het advies van de OVV. In zijn stad was rond de jaarwisseling onrust, vooral in Duindorp. Er was lof voor de kordate manier waarop Remkes de orde handhaafde.

De politie greep in en arresteerde onder anderen opvallend veel kinderen van 9 tot 12 jaar. ‘Dat is natuurlijk niet normaal. Daar ligt normvervaging en een verhuftering van de samenleving aan ten grondslag. Het is niet normaal dat ouders niet weten wat hun kinderen op zo’n avond uitspoken.’

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, net als Remkes VVD’er, wil ook dat er een einde komt aan knalvuurwerk en vuurpijlen. Hij riep zijn partij op haar standpunt te wijzigen.

Ook burgemeesters van steden als Delft, Zoetermeer en Leiden willen dat vuurwerk aan banden wordt gelegd. Enkele burgemeesters willen zelfs een totaalverbod - zoals Klaas Tigelaar (ChristenUnie) van Leidschendam-Voorburg. <