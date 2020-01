Werkloosheid in 2019 stabiel

Het aantal werklozen in Nederland lag in de laatste maanden van 2019 stabiel op 3,5 procent. Aan een jarenlange daling van de werkloosheid kwam vorig jaar een einde.

Den Haag

Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van cijfers tot en met november vorig jaar. Het gaat om alle mensen van 15 tot 75 jaar die aangeven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct inzetbaar te zijn.

In 2014 begon de werkloosheid (toen 7,9 procent) te dalen, tot deze begin vorig jaar een laagste punt bereikte: 3,3 procent. Medio 2019 volgde een zeer lichte stijging, maar het aantal mensen zonder werk lijkt vooral stabiel.

In totaal zitten 324.000 mensen tegen hun wil zonder werk. Onder de jongste groep (15 tot 25 jaar) is de werkloosheid het hoogst. Ook al stabiliseert het aantal werklozen, het aantal verstrekte WW-uitkeringen blijft wel dalen.

Europa

De werkloosheid in de Europese Unie laat hetzelfde beeld zien. Deze lag sinds mei 2019 stabiel op 6,3 procent. Op het hoogtepunt, zes jaar geleden, was dit nog 11,0 procent.

Nederland hoort bij de zes EU-landen met de laagste werkloosheid. In Duitsland, Malta, Tsjechië en Polen zitten nog minder mensen zonder werk. In Hongarije is de situatie vergelijkbaar met hier.

Griekenland is in Europa het land met de hoogste werkloosheid. Hier daalde deze echter wel: van 17,2 procent naar 16,8 procent. Ook in bijvoorbeeld Italië, Portugal en Ierland daalde de werkloosheid.

In juni gaf het CBS aan te verwachten dat de werkloosheid in Nederland in 2020 licht zal stijgen naar ongeveer 3,8 procent. De economie zal minder hard groeien dan in voorgaande jaren. <