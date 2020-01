Nederland legt trainingsmissie in Irak stil

De Nederlandse trainingsmissie in het noorden van Irak is tijdelijk stilgelegd. De maatregel heeft te maken met de oplopende spanningen in de regio na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani bij een Amerikaanse droneaanval.

Koerdische peshmerga worden opgeleid door onder meer Nederlandse militairen, in het noorden van Irak. (beeld afp / Safin Hamed)

Den Haag

Defensie meldde zondag nog dat deze week in de stad Erbil weer circa veertig mariniers aan de slag zouden gaan. Maar de bevelhebber van de internationale coalitie tegen ISIS heeft alsnog besloten de activiteiten in het Koerdische Noord-Irak ook op te schorten, aldus een woordvoerder van Defensie maandag.

De trainingsmissie bij Bagdad was al eerder gestaakt. Daar trainen en adviseren drie tot twaalf Nederlandse commando’s Iraakse special forces. Er zijn volgens de woordvoerder nog geen plannen de Nederlandse militairen terug te halen.

oproep Europese landen

Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland riepen Iran maandagochtend op geen geweld te gebruiken en zich te houden aan het atoomakkoord uit 2015. In een gezamenlijke verklaring benadrukken de landen de noodzaak van de-escalatie. ‘Het bestrijden van ISIS blijft onze prioriteit. Daarom moeten we de internationale coalitie intact houden. We roepen Irak op de coalitie te blijven steunen.’

Iran zei zich niet meer aan het atoomakkoord te houden, als gevolg van de dood van generaal Qassem Soleimani. Hij werd donderdag in Bagdad gedood door een Amerikaanse raket. Dat de Europese leiders zich ook tot Irak richten, heeft te maken met een besluit van het Irakese parlement. Dat stemde er zondag voor alle militairen van de coalitie tegen ISIS – onder leiding van de VS – het land uit te sturen.

‘Wij zijn klaar om in gesprek te treden met alle partijen om de situatie te de-escaleren en weer voor stabiliteit in de regio te zorgen’, aldus de Europese leiders Emmanuel Macron, Boris Johnson en Angela Merkel.

Democraten willen macht Trump inperken

Intussen neemt in eigen land de kritiek op Trumps beslissingen toe. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, parlementslid Nancy Pelosi, wil de militaire bevoegdheid van president Donald Trump inperken. De afgevaardigden stemmen deze week over een resolutie die de militaire acties van Trump tegen Iran moet limiteren.

De aankondiging van Pelosi komt op het moment dat Trump duizenden troepen richting het Midden-Oosten stuurt vanwege de opgelopen spanningen in de regio. Trump zei op Twitter dat 52 Iraanse doelen zijn geselecteerd die kunnen worden aangevallen, als Iran daadwerkelijk wraakacties onderneemt. Later voegde hij eraan toe dat de VS bereid zijn ‘snelle, harde en mogelijk disproportionele’ aanvallen uit te voeren op Iran, mocht het land acties tegen Amerika uitvoeren.

‘De regering Trump heeft vorige week een provocerende en onevenredige militaire luchtaanval uitgevoerd op Iraanse militaire hoogwaardigheidsbekleders’, schrijft Pelosi in een brief aan parlementsleden. ‘Deze actie bracht onze militairen, diplomaten en anderen in gevaar. Het is onze eerste verantwoordelijkheid om het Amerikaanse volk te beschermen.’