Recordaantal meldingen over slachtoffers sekten

Vorig jaar kwamen 103 meldingen binnen bij het meldpunt Sektesignaal – veel meer dan de zestig tot tachtig serieuze meldingen die voorgaande jaren binnenkwamen. Juist daarom is het zorgelijk dat het meldpunt sinds 1 januari niet meer bestaat, zeggen deskundigen in het Algemeen Dagblad.

De boerderij in Ruinerwold, waar een vader en zes kinderen jaren in de kelder woonden – in afwachting van het einde der tijden. (beeld anp / Vincent Jannink)

Amersfoort

Sektesignaal maakte onderdeel uit van Meld Misdaad Anoniem, maar hield op te bestaan omdat de Tweede Kamer besloot de subsidie stop te zetten. Opvallend veel meldingen gingen vorig jaar ‘over mindfulness- en gelukscursussen, die uiteindelijk ontaardden in seksueel en/of financieel misbruik van de deelnemers’, aldus woordvoerder Karin Krijnen in het AD. De vermeende slachtoffers waren vaak vrouwen van rond de dertig jaar.

Het grote aantal meldingen toont de noodzaak van het meldpunt aan, stellen experts. Ze wijzen ook op berichten over ayahuasca-healings en de kelder in het Drentse Ruinerwold. ‘Je hebt een instantie nodig die dit soort bewegingen in de gaten houdt, en aan de bel trekt als het de verkeerde kant op gaat’, zegt Fokko Oldenhuis, hoogleraar Religie en Recht aan de Universiteit Groningen. ‘Het is absurd dat er nu geen meldpunt meer is. Zo’n organisatie zou juist een grotere rol moeten krijgen. De politiek moet maatregelen nemen en stoppen met wegkijken.’

Uit onderzoek uit 2013 in opdracht van het ministerie van Justitie bleek dat er in Nederland waarschijnlijk enkele honderden sekten zijn. Over 84 van die bewegingen werden misstanden gemeld, voornamelijk met een ‘psychologische component’.