Ontsporing trein door kapotte wielen

Den Haag

Een defect aan twee wielen is waarschijnlijk de oorzaak van de ontsporing van de trein donderdag nabij Den Haag Centraal. Dat maakte de NS zaterdag bekend op basis van een eerste onderzoek. Passagiers raakten niet gewond toen de trein uit de rails liep. Een conducteur raakte wel lichtgewond. 'Hij is samen met twee andere aanwezige conducteurs en de machinist ter plaatse opgevangen. Zij waren geschrokken, maar maken het gelukkig ook goed', aldus de NS. Zo'n 170 mensen moesten worden overgebracht naar een andere trein. De trein reed ongeveer 30 kilometer per uur toen hij ontspoorde. Wat er precies is gebeurd met de wielen van de trein wordt nog onderzocht. 'Zo'n ernstige beschadiging van de wielen is zeldzaam en het is essentieel te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren', aldus het spoorwegbedrijf. <