De Jonge: paal en perk aan immigratie

Den Haag

CDA-minister en vicepremier Hugo de Jonge vindt de huidige aantallen immigranten te hoog. Het kabinet moet er een maximum aan stellen, maar hoeveel wil hij niet zeggen. 'Ik ga er geen getal op plakken. Dan gaat dat een eigen leven leiden', zegt De Jonge in NRC. Helemaal geen immigranten meer toelaten, zoals PVV en FVD zeggen, is geen oplossing, meent De Jonge. 'Rechts miskent dat bij een immigratie van nul je bevolking krimpt.' In dat geval is het volgens hem steeds moeilijker de gezondheidszorg te organiseren of de economie draaiend te houden. De Jonge vindt dat links onvoldoende erkent dat ongecontroleerde migratie leidt tot spanningen. <