‘Curaçao moet leren van Nederland’

Willemstad

Curaçao is er in 2019 op economisch, sociaal en financieel gebied niet op vooruitgegaan. Dat zei gouverneur Lucille George-Wout vrijdagavond (lokale tijd) tijdens haar traditionele nieuwjaarstoespraak. Ook voor 2020 wordt meer economische krimp verwacht en zal onzekerheid toenemen, aldus een bezorgde George-Wout. Ze gaf in haar speech aan dat Curaçao een voorbeeld moet nemen aan Nederland. Daar gaat het volgens haar wel 'erg goed'. Ze riep politici op te leren van zowel Nederland als Bonaire. Maar vooral 'gebruik te maken' van de mogelijkheden die het koninkrijk biedt. <