Amsterdam

Vooral de afgelopen dagen hebben zich veel ondertekenaars aangesloten: meer dan 50.000, meldt de organisatie.

Het aantal ondertekenaars van beide antivuurwerkinitiatieven stond voor de jaarwisseling nog op rond de 190.000, maar in de eerste dagen van het nieuwe jaar liep het storm, met soms meer dan 10.000 steunbetuigingen per dag, aldus de organisatie.

omslag

Behalve individuele traumachirurgen heeft nu ook de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie zich aangesloten bij de roep om een verbod op consumentenvuurwerk.

Datzelfde hebben het BovenIJ-ziekenhuis, de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (28 regionale ziekenhuizen) en de Stichting AAP gedaan. De ondertekenaars verzoeken de politiek om in 2020 consumentenvuurwerk volledig te verbieden. Woordvoerster Maaike van Zuilen van de initiatiefnemers zegt dat daarnaast per e-mail veel steunbetuigingen zijn ontvangen van mensen die het vuurwerk beu zijn. 'We zien echt een omslag in het denken over vuurwerk, ook door de brand in Arnhem die twee mensen het leven kostte. Ook hulpverleners doen nu hun mond open.'

vuurwerkslachtoffers

Op 31 december en 1 januari zijn in totaal 385 vuurwerkslachtoffers naar de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis gegaan. Zo'n 900 slachtoffers met lichtere verwondingen werden bij een huisartsenpost (HAP) geholpen, maakte VeiligheidNL zaterdag bekend na onderzoek.

Het totale aantal slachtoffers is hiermee met 7 procent gestegen vergeleken met de vorige jaarwisseling. Toen kwamen er 397 op de spoedeisende hulp (SEH) terecht en 800 bij de huisartsenpost. 'Het is verontrustend dat de maatregelen dus niet hebben geleid tot een daling van het aantal vuurwerkslachtoffers', concludeert VeiligheidNL.

De helft van de slachtoffers betrof jongens onder de 20 jaar. <