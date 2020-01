Onlangs in de tram in Amsterdam

wist ik echt niet wat mij overkwam.

Iemand van kantoor

riep: loopt u maar door.

Was echt in de war toen ik plaatsnam.

Onlangs in de tram in Amsterdam

wist ik echt niet wat mij overkwam.

Iemand van kantoor

riep: loopt u maar door.

Was echt in de war toen ik plaatsnam.

Onlangs in de tram in Amsterdam

wist ik echt niet wat mij overkwam.

Iemand van kantoor

riep: loopt u maar door.

Was echt in de war toen ik plaatsnam.