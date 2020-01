Lintje voor musicus Ack van Rooyen

Amsterdam

Jazzmusicus Ack van Rooyen is vrijdag, twee dagen na zijn 90e verjaardag, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor de betekenis die hij nationaal en internationaal heeft voor de jazzmuziek. Zijn spel, met name op de flügelhorn, wordt wereldwijd geroemd om zijn virtuositeit en muzikaliteit. Van Rooyen kreeg het lintje uitgereikt tijdens zijn verjaardagsconcert in een uitverkocht Bimhuis in Amsterdam. <