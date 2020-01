Dominee Simon van der Lugt kreeg pas een advies van een monteur bij de garage over zijn auto, maar volgde dat niet op. Dat schrijft hij in het gereformeerde kerkblad Onderweg. ‘Het advies van iemand met wie je een zakelijke relatie hebt, kun je naast je neerleggen. Maar wat nu als je je zus om advies hebt gevraagd bij de inrichting van je huis, maar daar niets mee doet? (...) Iets dergelijks doet zich momenteel voor in het internationale kerkelijke netwerk van de GKv.’ Buitenlandse afgevaardigden reageerden tijdens de synode van 2017 op het man/vrouw-dossier, maar zagen daar nauwelijks iets van terug, schrijft Van der Lugt. ‘Nemen wij hen wel serieus?’, vraagt hij zich af. Als deputaat Betrekkingen buitenlandse kerken heeft de dominee uit Zwolle gepraat met verschillende buitenlandse zusterkerken over de besluitvorming van de synode. Daarmee wil hij laten zien dat de vrijgemaakt-gereformeerden de buitenlandse kerken serieus nemen, blijkt uit zijn verhaal. Zo schrijft Van der Lugt dat hij in Zuid-Korea een diepe verbondenheid voelde met de christenen daar. ‘Zodra we samen in gebed gingen, werd vloeibaar wat exegetisch vastzat.’

vertrouwenspersoon misbruik spreekt

In het katholieke blad Volzin blikt vertrouwenspersoon seksueel misbruik Nel van der Loos terug op de periode dat misbruikschandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk massaal openbaar kwamen. Ze was betrokken bij de eerste opvang van misbruikslachtoffers. ‘Die opvang werd in de haast georganiseerd’, schrijft ze. Ze bezocht mensen thuis, ‘om het verhaal te horen in hun vertrouwde omgeving’. Van der Loos hield het aanhoren van misbruikverhalen vol door eerdere ervaringen in haar leven. Zo verloren haar ouders drie kinderen. ‘Ik leerde om mensen onvoorwaardelijk nabij te zijn.’

naar de kerk om te oefenen

Waarom zouden we naar de kerk gaan?, vraagt dominee Florimco van der Rhee in het christelijk-gereformeerde blad De Wekker zich af. Als eerste reden noemt hij dat kerkgang een goede gewoonte is. Van der Rhee erkent dat kerkleden een kerkbank kunnen verslijten, ‘zonder daadwerkelijk opnieuw geboren te zijn en tot levend geloof te zijn gekomen’. ‘Toch is het een onderdeel van het werk van de Geest dat Hij aan gewoontevorming doet.’ Ook brengt een kerkdienst de kerkganger ‘op de toonhoogte van het dienen van God’, meent Van der Rhee. ‘Het is letterlijk: godsdienst-oefening. Oefenen om het straks te kunnen: God dienen in heerlijkheid.’