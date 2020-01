Bijna burgeroorlog in ons land

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 32: de Liese-Aktion.

Begin januari 1945 had de naam Hermann Liese een schrikwekkende klank. Liese was een vooraanstaand medewerker van Joseph Goebbels, de naziminister die verantwoordelijk was voor de ‘totale Kriegseinsatz’. Goebbels moest ervoor zorgen dat alles en iedereen werd ingezet om de Duitse nederlaag te voorkomen. Hermann Liese was Goebbels’ uitvoerder in Nederland. Hij dwong mannen om in de oorlogsindustrie te werken en verdedigingslinies aan te leggen. Om zo veel mogelijk dwangarbeiders te krijgen, bedacht hij een plan: de Liese-Aktion.

Totale oorlog was wel het laatste waartoe de Nederlanders in staat waren. In het westen van het land waren de mensen verzwakt door de honger, de treinen reden niet meer en in het gebied langs de grote rivieren lag het front. Grootschalige razzia’s in november in Rotterdam en Den Haag hadden de mensen voorzichtig en wantrouwend gemaakt. Mannen die in aanmerking kwamen voor de arbeidsinzet waren massaal ondergedoken.

Hermann Liese moest alle weerstand breken en de laatste arbeidskrachten uit het Nederlandse volk persen. Hij ging voortvarend te werk. In een ‘Bekendmaking’, gedateerd op 14 december 1944, liet hij weten dat alle mannen van 16 tot 40 jaar oud in Noord-Holland, Zuid-Holland en een groot deel van de provincie Utrecht binnenkort een oproep kregen voor verplichte arbeidsinzet.

Liese ging doortrapt te werk. In de ‘Bekendmaking’ liet hij weten dat eerdere vrijstellingen voor de arbeidsinzet niet langer van kracht waren. Mannen die werkten in de voedselvoorziening, het openbaar bestuur of de oorlogsindustrie, konden een Ausweis, een bewijs van vrijstelling, krijgen. Wie zich meldde voor de arbeidsinzet, kreeg de garantie dat hij en zijn gezinsleden voldoende te eten kregen. Zo’n belofte, hoe voos ook, was verleidelijk in de winter van '44/’45.

Liese hanteerde tegelijk de knoet: wie onderdook, of wie onderduik verleende, kreeg minstens gevangenisstraf. ‘Huizen of gronden, waarin of waarop zich een opgeroepen man verstopt, worden met inbegrip van de meubileering verbeurd verklaard.’ Mannen zonder Ausweis werden opgepakt en weggevoerd.

niet aanplakken

Lieses ‘Bekendmaking’ was gedateerd op 14 december, maar het duurde nog twee weken voor ze werd gepubliceerd. De Duitsers waren het niet eens over de uitvoering van de Liese-Aktion. Het Duitse leger, de Wehrmacht, wilde geen soldaten beschikbaar stellen voor razzia’s, omdat het op het einde van zijn krachten liep. De beste soldaten waren naar België gegaan om deel te nemen aan het Ardennenoffensief. Het front langs de grote rivieren vroeg veel mankracht, evenals de bescherming van havens en militaire voorzieningen tegen aanslagen van het verzet. Op verschillende plaatsen weigerden commandanten van de Wehrmacht de ‘Bekendmaking’ van Liese aan te plakken. Generaal Christiansen, de bevelhebber van de Wehrmacht in Nederland, dreigde elke militair die zonder toestemming aan razzia’s deelnam, voor de krijgsraad te brengen.

De Liese-Aktion bracht ook verdeeldheid tussen het verzet en de werkgevers. Het verzet vond de Liese-Aktion een doorzichtige manier om mannen te werven voor de arbeidsinzet nu er niet genoeg soldaten meer waren om razzia’s te houden. Wie een vrijstelling aanvroeg, en er geen kreeg, maakte zich schuldig aan collaboratie met de bezetter. Zonder Ausweis moest men immers meedoen aan de ‘totale Kriegseinsatz’. Het verzet geloofde niet dat de Duitsers razzia’s zouden houden als de Liese-Aktion mislukte. Voor razzia’s zouden er niet genoeg soldaten meer zijn.

De Nederlandse werkgevers dachten er anders over. Hun woordvoerder was Dirk Stikker, de directeur van de Amsterdamse Heineken Brouwerij. Als de Liese-Aktion mislukte, voorzag hij razzia’s, waarbij duizenden mannen zouden worden weggevoerd. De voedselvoorziening zou nog slechter worden, de honger nog groter. Stikker vreesde een chaos, waarin het volk zou verwilderen en radicaliseren. Dat was een slecht fundament voor de wederopbouw na de oorlog. Daarom vond Stikker dat werkgevers Ausweise mochten aanvragen voor hun personeel.

boksbeugels

De meningsverschillen tussen het verzet en de werkgevers leidden bijna tot een burgeroorlog. Kolonel Koot, de leider van het verenigd verzet, gaf opdracht om werkgevers die Ausweise wilden aanvragen, ‘te kidnappen of met boksbeugels en ploertendoders te bewerken’. De Nederlandse regering in ballingschap koos de zijde van het verzet. Op 2 januari werden alle Nederlanders opgeroepen geen Ausweise aan te vragen. Wie het wel deed, mocht na de oorlog rekenen op vervolging wegens collaboratie met de vijand. ‘Ausweis-bezitters zullen later met den vinger worden nagewezen!’, waarschuwde de verzetskrant Het Parool.

Het gezamenlijk verzet begon een campagne tegen de Liese-Aktion. In de oudejaarsnacht van 1944 werden in Amsterdam twintigduizend illegale aanplakbiljetten aangebracht, met teksten als ‘Wie zich bij de moffen meldt, heeft zijn dagen afgeteld’. De journalist en verzetsman Henk van Randwijk schreef een bewogen oproep tot verzet. Een van de vele vetgedrukte zinnen luidde: ‘Wie een Ausweis aanvraagt of aanvaardt, verbreekt de eensgezindheid en deserteert uit de frontlinie van het Nederlandsche volk.’

Het verzet pleegde aanslagen op NSB’ers en ambtenaren die werkwilligen wilden registreren. Op 5 januari, de eerste dag dat werkwilligen zich konden melden, werden acht NSB’ers die meewerkten aan de Liese-Aktion, thuis opgezocht en neergeschoten. Vijf van hen stierven, drie raakten zwaargewond. Een school aan de Marnixstraat in Amsterdam, de Spieghelschool, een aanmeldpunt voor werkwilligen, werd in brand gestoken. Uit wraak schoten de Duitsers een dag later vijf verzetsmensen neer, tussen het puin van de afgebrande school. Elders in Noord-Holland werden 53 bevolkingsregisters overvallen en tijdbommen in arbeidsbureaus geplaatst. In die week vol wraak en geweld legden het verzet en de werkgevers hun meningsverschillen bij. Stikker, wiens veiligheid werd bedreigd, beloofde dat hij de werkgevers niet meer zou adviseren om Ausweise aan te vragen. Feitelijk was hij voor dreiging en geweld gezwicht.

De Liese-Aktion duurde tot 8 januari. Slechts weinigen meldden zich, zodat de actie ‘goeddeels een fiasco’ werd, aldus oorlogshistoricus Loe de Jong. De Duitsers hervatten hun razzia’s en pakten bijna tienduizend mannen op. Ze kregen weinig eten, leden onder de kou, en leefden onder barre omstandigheden. De slavenarbeid kostte velen het leven.

Hermann Liese, in wiens naam dit alles gebeurde, keerde naar Duitsland terug en werd na de oorlog textielkoopman. Om zijn verleden te verhullen liet hij zich voortaan Willi Liese noemen.

