Het lijkt wel op een blad van een zendingsorganisatie met bekeringsverhalen, zij het dat je het woord geloven moet vervangen door vissen. In Hét Visblad van Sportvisserij Nederland staat bijvoorbeeld het verhaal van een oudere man die na jaren de hengelsport terugvond. Vissen geeft rust, blijkt uit het verhaal van de 24-jarige Kim Peters uit het Limburgse Doenrade. Urenlang zit zij aan de waterkant naar karpers te hengelen. Ze werkt op een gesloten afdeling en bij de nachtopvang van het Leger des Heils. ‘Als je werkt met mensen met psychoses of verslavingsproblemen, gebeuren er weleens gekke dingen. Dan moet je rustig blijven en zo'n persoon zien te kalmeren. Dat gaat mij prima af, maar het is wel lekker als ik daarna even zelf tot rust kan komen aan de waterkant.'

Peters werkt niet op vaste tijden en is daarom hengelsportcontroleur geworden. ‘Dat controlewerk is voor mij een extra manier van ontspannen geworden. Na een hectische nachtdienst maak ik ’s ochtends vaak nog even een rondje om de vijver.’

schaamteloosheid op het werk

Wees schaamteloos op het werk. Daarvoor pleit onderzoeker Aukje Nauta in Leidraad, het alumniblad van de Universiteit Leiden. ‘Als we ons authentieke zelf mogen zijn, dan zijn we gelukkiger en van meer waarde voor anderen’, meent ze. De schaamteloosheid verdeelt ze onder in vijf gebieden: vragen, geven, luisteren, onderhandelen en liefhebben. Over dat laatste schrijft ze: ‘Ook op het werk mag er wat meer liefde zijn. Daarmee bedoel ik: dat je de ander echt ziet.’ Om die ander te zien, is het belangrijk om steeds door te vragen, bijvoorbeeld naar iemands dromen, meent Nauta. ‘Als mensen hun dromen delen, dan versterkt dat hun onderlinge band. Waardoor ze samen nog veel meer voor elkaar krijgen ook, dankzij een hogere motivatie om bij te dragen aan organisatiedoelen.’

oplaadbare batterijen zijn goedkoper

Wie in de Ikea langs bakken met batterijen loopt, pakt al gauw een paar pakjes mee. Ze zijn immers zo goedkoop, denkt de gemiddelde consument. Onjuist, blijkt uit een test in de Consumentengids. De redactie testte zeshonderd wegwerp- en honderd oplaadbare penlightbatterijen (AA en AAA). De conclusie: wegwerpbatterijen zijn in de aanschaf duurder, maar uiteindelijk betaal je gemiddeld 25 keer meer dan voor een oplaadbare batterij. Voor het milieu zijn oplaadbare batterijen beter.