De toekomst wordt schoon en groen

In het Nederland van 2120 hebben we twee keer zoveel bossen en twee derde minder vee. Wekken we energie op met windmolens op zee, drijvende zonneparken en eilanden met waterstofhubs. Produceren we genoeg voedsel om zelf van te eten, maar blijft er minder over voor de export. Groeit de stedelijke bevolking vooral in het oosten en het zuiden van het land, en minder in de Randstad. Dat wil zeggen: als de toekomstvisie van een groep wetenschappers van Wageningen Universiteit & Research (WUR) uitkomt. Zeventien onderzoekers uit verschillende disciplines hebben een kaart gemaakt van hoe Nederland er in 2120 zou kunnen uitzien.

Daar was behoefte aan, zegt Tim van Hattum, programmaleider klimaat. ‘De politiek houdt zich vooral bezig met kortetermijnoplossingen, zoals nu weer in de stikstofcrisis. Wij vonden dat het nodig was een visie te ontwikkelen op de lange termijn met een nieuw verhaal voor Nederland.’

De kaart van Nederland over honderd jaar kleurt opvallend groen; er is geen plaats ingeruimd voor kerncentrales, agroparken of varkensflats. Dat komt doordat de onderzoekers hebben gezocht naar natuurlijke oplossingen voor de problemen waarmee Nederland wordt geconfronteerd: de klimaatopwarming, de stijging van de zeespiegel, de vermindering van biodiversiteit.

‘Wij gaan uit van processen die met de natuur meewerken, niet daartegenin’, zegt ecoloog Wieger Wamelink. De zeespiegelstijging wordt opgevangen met een robuustere duinenrij, boeren gaan over op kringlooplandbouw, bredere rivieren voeren hoogwaterpieken af, bossen vangen CO 2 op.

Het is een optimistisch toekomstbeeld. Er zijn ook somberder voorspellingen, waarin Nederland door de stijging van de zeewaterspiegel half onder water komt te staan. Maar voor doemdenken is geen reden, zegt marien ecoloog Martin Baptist.

Voor alle duidelijkheid, zegt Van Hattum: ‘Dit is geen blauwdruk.’ Maar het is ook geen luchtfietserij, benadrukt landschapsontwerper Michaël van Buuren. ‘Gebaseerd op de kennis die we nu hebben, is dit mogelijk. Als we het willen.’ <

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.