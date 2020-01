Bedrijf Fairf heeft leukste naam van 2019

Amsterdam

De verkiezing van ‘Naam van het Jaar’ is een initiatief van merknamenspecialist Hans Prummel en mediaondernemer Richard Otto. Samen met een wisselende jury kiezen zij elk jaar de beste nieuwe bedrijfsnaam van Nederland. Eerdere winnaars waren Takkenwerk Boomverzorging uit Arnhem (2018) en waterflessenwinkel Eau Eau Den Haag (2017).

‘Fairf is een mooie, slimme naam in een tijd waarin eerlijke en duurzame producten massaal door de consument worden omarmd’, aldus de jury. Fairf maakt zijn verven en lakken op waterbasis met een plantaardig bindmiddel in een op zonnepanelen draaiende fabriek. Het bedrijf bezorgt bestellingen in de grote steden op de fiets.

De concurrentie was niet mals in 2019. Slotenmaker Surelock Holmes eindigde op plaats vier, net voor het Haarlemse Yogaatielekker. Ook Mooie Boules (een food- annex jeu-de-bouleshal) en de Nijmeegse boxershortwinkel Bofkont eindigden in de top tien. <