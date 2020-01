Fruitspeen is zoethouder

Gezond? Tandartsen waarschuwen voor schade aan het kindergebit, de fruitspeen is slechts een ‘zoethoudertje’.

Amsterdam

Fruitspeen, het klinkt zo gezond. Baby’s vanaf drie maanden krijgen met deze speen vers fruit toegediend. Het kindje kan sabbelen, slokt ondertussen vitamines naar binnen en maakt op een veilige manier kennis met vast voedsel. Daarnaast kan de speen de pijn verlichten bij doorkomende tandjes. Een win-win-win-winsituatie. Althans volgens de productinformatie. De fruitspeen en haar iets ruigere variant het sabbelzakje zijn dan ook populair onder ouders. In 2015 werd het duo zelfs uitgeroepen tot Baby Product van het Jaar. Nyari, groothandel in baby- en peuterproducten, verkoopt er na een hype in 2018 nog altijd een paar per dag. ‘De ouders van tegenwoordig zijn erg bezig met vers en biologisch, dus voor hen is het een uitkomst’, zegt een woordvoerder.

'nauwelijks vezels'

Maar tandartsen gooien nu roet in het eten: de fruitspeen is volgens hen helemaal niet goed voor het kindergebit. Tandarts-pedodontoloog (kindertandarts) Janneke Krikken raadt het ouders zelfs af om de fruitspeen of het sabbelzakje te gebruiken. ‘Die kinderen sabbelen een beetje op dat fruit en krijgen nauwelijks de vezels binnen. Het is gewoon een zoethoudertje’, zegt ze.

Alle voedingsmiddelen die via de mond het lichaam binnenkomen, zijn in principe schadelijk voor het gebit. Daarom kunnen onze tanden zes à zeven eetmomenten aan op een dag. De rustmomenten tussendoor heeft het gebit nodig om te herstellen, zegt Krikken. Bovendien zitten in fruit ook nog eens veel suikers en zuren, zegt tandarts-pedodontoloog Dien Gambon van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hierdoor kunnen processen in de mond ontstaan die leiden tot ernstig tandbederf bij jonge kinderen. Dat de baby met de fruitspeen veilig kan kennismaken met vast voedsel, is volgens Gambon onzin. Je kunt als ouder beter zelf het fruit in stukjes snijden en voordoen hoe je moet kauwen en slikken. En als hulp bij doorkomende tandjes? Krikken: ‘Een bijtring van Kruidvat is net zo

efficiënt.’ <