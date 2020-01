Nog niets bekend over afzender bombrieven

Op steeds meer plekken in Nederland duiken bombrieven op. Zo werd vrijdagochtend een envelop met een explosief gevonden bij het hotel Okura in Amsterdam. De bom is onklaar gemaakt. Rechercheurs zoeken met man en macht naar de afzender. Wie de brieven heeft verstuurd, en wat zijn of haar motief is, is nog niet bekend. De politie onderzoekt alle scenario’s, waaronder ook afpersing.

De politie heeft vrijdag een foto verspreid van een van de bombrieven. De bombrief heeft een verdikking en bevat een explosief. Tot nu toe is niemand gewond geraakt. Wel liep een brief brandschade op, maar hij was volgens de politie niet ontploft. Op de envelop zit een sticker met als afzender het Centraal Invorderings Bureau (CIB) uit Rotterdam, maar dat incassobureau heeft niets met de zaak te maken.

Eerder kwamen bombrieven binnen bij een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam. Zij ontvingen ook een waarschuwingsbrief. Wat daar precies in stond, wil de politie niet zeggen. Een ABN AMRO-filiaal en een ander bedrijf in Maastricht kregen vrijdag ook een waarschuwingsbrief. Bij het CIB kwamen eerder verbrande enveloppen binnen, die voor de Maastrichtse bedrijven bestemd waren. Of hier explosieven in hebben gezeten, is nog niet bekend.

PostNL heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om zijn medewerkers te beschermen tegen de bombrieven.