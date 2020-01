‘Kroongetuige zaak-Taghi krijgt anonieme advocaten’

Den Haag

Dat meldt NRC. De krant spreekt van een ‘volstrekt unieke’ situatie. Rechters, officieren van justitie en mede-advocaten in het proces zullen niet weten met wie ze te maken hebben. De namen van de twee advocaten zullen ook niet in de processtukken worden genoemd.

De wens van de advocaten wordt gesteund door de Amsterdamse Orde van Advocaten. In een brief benadrukt de orde dat er maximale aandacht moet zijn voor hun veiligheid.

moord

Nabil B. werd eerder bijgestaan door Derk Wiersum. Wiersum werd in september doodgeschoten nabij zijn huis in Amsterdam. De tweede advocaat van B. trok zich vorige maand terug, waarop nu gekozen wordt voor anonieme advocaten.

De zaak draait om een serie moorden binnen het criminele circuit. Hoofdverdachte in het proces, Ridouan Taghi, werd in december aangehouden in Dubai. Hij is inmiddels terug in Nederland en zit in de extra beveiligde inrichting in Vught.

Komende week staan de advocaten van Nabil B. hun cliënt voor het eerst bij. In februari is de eerstvolgende openbare zitting in het proces.