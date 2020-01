Al vroeg evacuatieplan Dutchbat Srebrenica

In december 1994 besprak het kabinet-Kok I al evacuatiescenario’s voor de Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica. Maar ruim een jaar ervoor waarschuwde minister Ien Dales in het kabinet-Lubbers III al voor ‘uitroeiing’ van Bosnische moslims in het dal bij die stad in ex-Joegoslavië. Dat zou gebeuren als Nederland vluchtelingen zou toelaten terwijl die praktisch niet beschermd konden worden.

Den Haag

Beide onthullingen werden gevonden tijdens ‘openbaarheidsdag’, waarop overheidsdocumenten die ouder zijn dan 25 jaar, publiek worden vrijgegeven door het Nationaal Archief. Het Algemeen Dagblad zette ze donderdagavond online.

Het besef dat de enclave kwetsbaar was, was er al zeven maanden vóór de val van Srebrenica. Toenmalig Defensieminister Joris Voorhoeve sprak in de ministerraad van ‘een klein dal waar 44.000 moslims bijeengedreven zitten’ en noemde de situatie ‘kwetsbaar’. Tegelijkertijd waren de Nederlandse militairen in Srebrenica ‘zeer gemotiveerd om door te gaan’. Door Voorhoeve wordt voorgesteld de geschetste scenario’s geheim te houden, ‘niet in het openbaar te bespreken’. De reden was om familieleden van de blauwhelmen in Bosnië ‘niet onnodig ongerust te maken’.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR mocht in april 1993 van de Servische bezetters geen hulp bieden, maar wel lege vrachtwagens sturen om vluchtelingen op te halen. De VN weigerden dat, omdat ze niet wilden meehelpen aan etnische zuivering. Met name PvdA’er Ien Dales, destijds minister van Binnenlandse Zaken, wees op het gevaar van níét ingrijpen. Zij maakte de genocide in Srebrenica niet meer mee en overleed in 1994. Sylvester Hoogmoed werkt momenteel aan haar biografie.