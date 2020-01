Vaker ja-ja-sticker voor reclamefolders

Amsterdam

In Utrecht, Rotterdam, Tilburg en Haarlem valt vanaf deze week geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer op de deurmat; behalve dan bij de huishoudens die een ja-ja-sticker op hun deur hebben geplakt. Steeds meer gemeenten volgen het voorbeeld van Amsterdam, die dit model in 2018 introduceerde. Met succes: in de hoofdstad is sindsdien het aantal verspreide folders gehalveerd. ‘Wij draaien het systeem om’, meldt de gemeente Utrecht. ‘Zo kunnen we flink besparen op papier, inkt en de brandstof om folders te maken en te verspreiden.’

De reclamebranche heeft zich verzet tegen het aanvankelijk exclusief Amsterdamse verbod op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk, maar ving bot bij de rechter. Veel andere gemeenten maken de overstap inmiddels. Zo verdwijnen minder folders ongelezen in de papierbak.

Vanaf de jaren negentig kunnen mensen een nee-nee-sticker op hun brievenbus plakken als ze geen reclamefolders en huis-aan-huisbladen wilden ontvangen. Nu moeten mensen in de betreffende gemeenten die wél behoefte hebben aan ongeadresseerd drukwerk, in actie komen en een ja-ja-sticker op hun brievenbus plakken.

Waar Amsterdam alleen reclamefolders betrekt, gaat Utrecht verder door ook de huis-aan-huisbladen te weren. Dit kwam de gemeente op kritiek te staan van de journalistenvakbond. Die vreest dat de journalistieke functie van deze bladen onder druk komt te staan.

Landelijk is berekend dat een gemiddeld huishouden zo’n 70 kilo aan ongevraagd drukwerk per jaar in de brievenbus krijgt, waarvan 34 kilo papieren reclamefolders. In een Utrechtse enquête zei zo’n 40 procent van de deelnemers deze folders ongelezen weg te gooien.

acht folders per klant

Ondanks het online-aanbod zijn er toch nog veel consumenten die hechten aan sommige papieren folders. Het bedrijf Kiesjefolders.nl bedient deze consumenten. ‘De ene persoon wil alleen de folders van de bouwmarkten zien, veel anderen zijn enkel benieuwd naar wat de Hema en de Blokker bieden. Per persoon sturen we de door hem gewenste folders geadresseerd toe’, legt oprichter Aldo Breed uit. Deelname is gratis. In Amsterdam heeft het bedrijf 20.000 klanten, inmiddels hebben zich al duizenden nieuwe gemeld uit de steden die het nieuwe systeem net hebben ingevoerd, zegt Breed. ‘Onze klanten vragen gemiddeld om acht folders, terwijl zij er in het oude systeem dertig per week ontvingen. Zo kunnen zij toch de aanbiedingen bekijken die hen aanspreken en hoeven zij niet te veel drukwerk ongelezen weg te gooien.’

Ook Den Haag gaat binnenkort het Amsterdamse systeem invoeren. Tientallen andere gemeenten zijn ermee bezig. In sommige gemeenten, zoals Laarbeek, is de invoering ervan weggestemd, omdat politieke partijen vrezen daarmee de belangen van de lokale ondernemers te schaden. <