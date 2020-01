Spoorstaking is langste ooit in Frankrijk

De protestacties in het Franse openbaar vervoer gingen donderdag dag 29 in. Daarmee is het de langste doorlopende spoorstaking uit de Franse geschiedenis. Het vorige record stamt uit eind 1986 en begin 1987. Toen legden medewerkers van het nationale spoorbedrijf SNCF het werk 28 dagen neer. SNCF-personeel staakt vanwege geplande pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron. Die wil 42 afzonderlijke pensioenregelingen samenvoegen. Tegenstanders vrezen dat ze daardoor langer moeten doorwerken of er financieel op achteruitgaan. <

België negeert Spaans arrestatiebevel

De Belgische justitie legt een Spaans arrestatiebevel tegen twee separatistische Catalaanse politici naast zich neer. Er zou op 3 februari een besluit over genomen worden, maar volgens Spaanse media verdwijnt het bevel in een la, omdat de twee parlementaire onschendbaarheid zouden hebben verworven. Het gaat om de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont en een voormalig minister uit diens kabinet, Toni Comín. <

Vrouwen mogelijk veroorzakers brand

De politie in het Duitse Krefeld heeft drie vrouwen in het vizier als veroorzakers van de rampzalige brand in een apenverblijf tijdens de jaarwisseling. Het verblijf brandde geheel uit, waardoor ongeveer dertig dieren omkwamen. Het gaat om een zestigjarige vrouw en twee volwassen dochters, die zichzelf bij de politie meldden. Zij zouden rond de jaarwisseling vijf wenslampionnen hebben laten opstijgen. <

Terroristen verliezen Belgische nationaliteit

België heeft zes leden van Sharia4Belgium, een radicaalislamitische organisatie die in 2012 werd ontbonden, de Belgische nationaliteit afgenomen. Dat meldden Belgische media donderdag. Het zestal werd in 2015 bij verstek veroordeeld voor terrorisme. Het gaat onder anderen om de broers Ali en Said El Morabit. Deze twee zijn mogelijk omgekomen in Syrië. <