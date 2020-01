Nieuwe cao voor medewerkers Etos

De distributiemedewerkers van drogisterijketen Etos hebben na ruim een week staken een nieuwe cao. Vakbond FNV meldt dat Etos het personeel met terugwerkende kracht een loonsverhoging geeft van 4 procent over afgelopen jaar. Eind dit jaar komt daar nog eens 2,75 procent bovenop. Er hoeven geen adv-dagen ingeleverd te worden, zoals Etos eerder voorstelde. <

beeld anp

Volkswagen wil schikking sjoemeldiesels

Volkswagen onderhandelt met de Duitse consumentenorganisatie Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) over een schikking in de sjoemeldieselzaak. Tot kort geleden stelde Volkswagen dat een schikking 'nauwelijks voorstelbaar' was. Autobezitters eisen compensatie. <

'Pensioenkortingen in 2021 realistisch scenario'

De kans dat pensioenfondsen volgend jaar zullen moeten korten, is met de huidige regels realistisch. Dat stelt onderzoeksbureau Aon bij de publicatie van zijn zogeheten Pensioenthermometer. De zaak komt anders te liggen als 'er opnieuw wordt gezwicht voor de druk van de vakbonden, ouderen en andere partijen'. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen liep vorig jaar terug van 104 procent naar 103 procent. <

PLUS groeit 'sneller dan de markt'

Supermarktketen PLUS heeft in 2019 de omzet met 5,4 procent zien stijgen, tot ruim 2,6 miljard euro. Volgens algemeen directeur Duncan Hoy groeide PLUS daarmee voor het zesde jaar op rij sterker dan de markt. De marktgroei (tot en met week 51) lag volgens onderzoeksbureau Nielsen op 4 procent. Bij de onlineverkoop was een omzetstijging met 33 procent op te tekenen. <

beeld anp

Pond zakt weg door bezorgdheid brexit

Het Britse pond sterling verloor donderdag aan waarde. De euforie van kort na de verkiezingen half december maakt plaats voor bezorgdheid over het risico van een no-dealbrexit eind 2020. Hoewel de handel dun was donderdag, viel op te maken dat handelaren zich zorgen maken over de handelsbesprekingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Britten geven zichzelf een jaar om tot een deal te komen. De deadline kan worden verlengd, maar premier Boris Johnson wil daar niet aan. <

Werkgevers merken wijzigingen WW-premie

Werkgevers in de particuliere sector krijgen dit jaar te maken met ofwel hogere ofwel lagere lasten voor hun personeel in vergelijking met 2019. Dat komt vooral door de gewijzigde regels omtrent de afdracht van WW-premie, zo meldt HR- en salarisdienstverlener ADP. Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is de werkloosheidspremie op de schop gegaan. Deze verschilt niet meer per sector. <