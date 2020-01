Trump haalt meer geld op dan rivalen

Geldschieters hebben de campagnekas van de Amerikaanse president Donald Trump in het laatste kwartaal van 2019 gespekt met 46 miljoen dollar (41 miljoen euro). De Republikeinse leider lijkt in die periode veel meer geld te hebben opgehaald dan politieke rivalen die hem dit jaar uit het Witte Huis willen verdrijven. Het campagneteam van Trump meldt in heel 2019 143 miljoen dollar te hebben ontvangen om de campagne voor zijn herverkiezing mee te financieren. <

beeld anp

Gletsjers Nieuw-Zeeland kleuren bruin

De gletsjers van het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland kleuren lichtbruin door as en rook die door de oostenwind uit het voor een deel brandende Australië komen. Waarnemers vrezen dat de troep die over de Tasmanzee komt waaien het smelten van de gletsjers verder versnelt. <

Latino-kandidaat voor presidentschap geeft op

De enige latino-kandidaat in de strijd om het Amerikaanse presidentschap, de Democraat Julián Castro, stopt zijn campagne. De 45-jarige progressieve ex-minister heeft in een videoboodschap zijn medewerkers bedankt en laten weten dat de tijd voor de progressieve politiek helaas nog niet lijkt te zijn gekomen, berichtte The New York Times. Castro wierp zich bijna een jaar geleden in de strijd. <

'200.000 vluchtelingen op weg naar Turkije'

Tussen de 200.000 en 250.000 vluchtelingen uit de Syrische stad Idlib zijn onderweg naar Turkije. Dat heeft de Turkse president Tayyip Recep Erdogan donderdag gezegd. Hij voegde eraan toe dat Turkije zal proberen te voorkomen dat ze de grens over komen. Op dit moment zijn al naar schatting 3,7 miljoen Syrische ontheemden in Turkije. <

'Iran is niet bang voor oorlog'

Iran gaat niet in de richting van een oorlog, maar is ook niet bang voor welk conflict dan ook. Deze krijgshaftige taal kwam donderdag uit de mond van de opperbevelhebber van de Iraanse strijdkrachten. Chef Hossein Salami van de Revolutionaire Garde reageerde op beschuldigingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die meent dat Iran achter de rumoerige anti-Amerikaanse demonstraties zit bij de ambassade van de VS in Irak. <

Acht doden door helikopterongeluk

In Taiwan zijn donderdag acht doden gevallen doordat een legerhelikopter neerstortte tijdens een noodlanding. Dat maakten de autoriteiten bekend. Onder de overledenen is ook de Taiwanese legerchef Shen Yi-ming. Vijf mensen zijn nog vermist. De helikopter, een UH-60M Black Hawk, maakte om onbekende reden een noodlanding in een bergachtig gebied, niet ver van de hoofdstad Taipei. <