Slachtoffer in auto was vrouw uit Oekraïne

Het lichaam dat op 23 december in een auto in de Nieuwe Maas in Rotterdam is gevonden, was van een 36-jarige vrouw uit Oekraïne die al langere tijd in Rotterdam woonde, aldus de woordvoerder van het Openbaar Ministerie. De 38-jarige Nederlandse man die is opgepakt in de zaak wordt verdacht van moord of doodslag. <

Gevaarlijke bombrieven verstuurd naar bedrijven

De afgelopen dagen zijn meerdere bombrieven verstuurd naar verscheidene bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Geen van de brieven is afgegaan, maar ze hadden volgens de politie wel zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. De brieven werden bezorgd bij een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam. <

Voorarrest verdachte vuurwerkbom verlengd

Het voorarrest van een 42-jarige man die wordt verdacht van het plaatsen van een vuurwerkbom in een plantenbak in de Zeezwaluwstraat in de Haagse wijk Duindorp op 7 december is met veertien dagen verlengd. Hij wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor een explosie, brandstichting en witwassen. <

Reizigers Eindhoven Airport weer op weg

De ongeveer driehonderd reizigers die waren gestrand op Eindhoven Airport zijn bijna allemaal alsnog vertrokken. Ze kwamen woensdag vast te zitten op het vliegveld, waar door de dichte mist geen vliegverkeer mogelijk was. Transavia, Wizz Air en Ryanair zetten extra vluchten in. <

beeld anp

Nog 800.000 kilo afval in zee na containerramp

Het was donderdag precies een jaar geleden dat er 342 containers van een groot schip overboord sloegen in de Noordzee. Ondanks alle opruimacties ligt er volgens Stichting De Noordzee 'een jaar na dato nog steeds 800.000 kilo afval in zee'. Het schip was van rederij MSC. <

beeld anp

'Vorig jaar ruim 5100 autobranden'

Het aantal autobranden waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering werd verzonden, is in 2019 met 6,2 procent gestegen tot ruim 5155. Dat stelt de website alarmeringen.nl, die de gegevens heeft verzameld. In veruit de meeste gevallen gaat het om brandstichting. <

Treinverkeer rond Den Haag belemmerd

Tussen Den Haag Centraal en Voorburg is donderdag aan het begin van de middag een trein ontspoord. Niemand van de reizigers is gewond geraakt, meldde ProRail. Tussen Den Haag Ypenburg en Den Haag Centraal reden de hele avond geen treinen meer. De oorzaak van de ontsporing is nog niet duidelijk. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet daar onderzoek naar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee medewerkers naar de plek gestuurd voor een verkenning. Op basis van hun bevindingen wordt bepaald of er een formeel OVV-onderzoek komt naar de ontsporing. <

Rouwstoet Ede bekogeld met vuurwerk

In Ede is op oudejaarsdag een rouwstoet bekogeld met vuurwerk. Jongeren gooiden niet alleen vuurwerk naar een rouwauto, maar ook naar de uitvaartleider die voorop liep. Die stopte de stoet en sprak de jongeren erop aan. Aangifte wordt niet overwogen. <