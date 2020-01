De Bilt

In Groningen deden zich het afgelopen jaar niet 86 maar 87 aardbevingen voor. In een jaaroverzicht op oudejaarsdag ging het instituut nog uit van 86 bevingen, maar op de valreep werd op oudejaarsavond nog een lichte trilling gevoeld in Farmsum. Van de bevingen in het gasveld hadden er elf een kracht van meer dan 1,5 op de schaal van Richter. <