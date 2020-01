In 1970 schreef Chris J. van Geel de eeuwige regel van vandaag: 'de zon schijnt zich een ongeluk'. De regel komt uit een boos gedicht, met de titel Heremiet. Deze kluizenaar-monnik roept totale weerzin op bij Van Geel. Het gebeurt al in de eerste regels: 'In een leistenen wolk woont / het mannetje met de koperen muilen.' God woont in een wolk. Maar de kluizenaar is God niet, hij is een mannetje. Op koperen muilen. In, trouwens, een wolk van leistenen. Een namaakwolk dus. Dan volgt een rare zin: 'Hij heeft geen ogen om te huilen.' Wat bedoelt de dichter? De vervolgzin maakt iets duidelijk, maar niet alles: 'schuift dieper in zijn grot terug'. In zo'n grot zie je niks, heb je je ogen niet nodig. Maar waarom dan dat huilen? Dat komt na de witregel - en hakt er dus nog dieper in. Dit is de kern van het verwijt: 'Jezus' barmhartigheid van steen'. Met andere woorden: de Heremiet trekt zich terug uit de wereld, hij is zichzelf genoeg in goddelijke eenzaamheid, en hij is elke betrokkenheid met de wereld kwijt. In tegenstelling tot Jezus, die hij denkt te volgen: van Hem zegt de Schrift dat hij huilde. 'De zon schijnt zich een ongeluk.' Dat is de slotregel. De zon is hier, als ik het goed zie, de lichtbron die je uitnodigt om de wereld in te kijken. Genietend, en je ogen openend voor het ongenietbare. En je hart om, als je Jezus volgt, daar iets aan te doen. Laat de zon zich geen ongeluk schijnen, in 2020.

