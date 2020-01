Cyberlosgeld betalen biedt geen garanties

Maastricht

Net voor de kerstdagen kreeg de opleiding te maken met een grootscheepse cyberhack Clop, die alle systemen platlegde en een deel versleutelde. Donderdag functioneerden de meeste onderdelen weer; wel zijn er veel vragen, losse einden en moeten ruim vierduizend studenten zich opnieuw voorzien van wachtwoorden en gebruikersnamen. De schattingen over het losgeld lopen uiteen van enkele tienduizenden euro’s tot enkele tonnen, in bitcoins. Dat meldt Observant, het onafhankelijke weekblad van de de universiteit. Zelf laat Maastricht University niets los over het wel of niet betalen van de hackers en losgeldeisers. Het wordt bevestigd noch ontkend. Veiligstellen van persoonsgegevens en onderzoeksresultaten zou voor de UM de doorslag hebben gegeven. Het systeem wordt nu stukje bij beetje opgestart, maar dan veiliger en robuuster dan voorheen, citeerden Limburgse media de woordvoerder. Roosters, het UM Student Portal en studiematerialen zijn bereikbaar, met een beperkte functionaliteit.

bitcoins

Op fora van internetspecialisten en cybercrimewatchers geldt ransomware (het vragen van geld, veelal bitcoins, in ruil voor de sleutels waarmee slachtoffers hun op slot gezette websites, computerbestanden en mailaccounts eer kunnen openen) als ethisch, maar vooral ook praktisch probleem; als de gehackte systemen niet radicaal worden veranderd en beveiligd, kunnen de hackers zich weer melden voor een nieuwe donatie. Overheden en justitie kunnen ‘ethische hackers’ de malafide hackers laten terughacken en koekjes van eigen deeg geven. Dat deed de Duitse programmeur Tobias Frömel nadat hij het slachtoffer was geworden van de Muhstik-ransomware. Hij genereerde 2858 sleutels voor medeslachtoffers, schrijft tweakers.net. Betalen voor cyberhacks wordt afgeraden door justitie, politie en overheden, maar is niet ongebruikelijk, juist bij open instituten als onderwijsbolwerken. De website Crimesite meldde twee voorbeelden. In 2016 betaalde de universiteit van Calgary in Canada 20.000 dollar, een koopje. De gemeente Riviera Beach in de Amerikaanse staat Florida heeft in juni 65 bitcoins (toen 6536.000 euro) betaald aan cybercriminelen, nadat een ambtenaar een geïnfecteerde mail had geopend. De FBI had betaling sterk afgeraden. De politie meldde medio augustus in het No More Ransom-project sinds de oprichting in 2016 ruim 300 Nederlanders geholpen te hebben met het verwijderen van de beruchte Gandcrab-ransomware. Slachtoffers hebben 162.000 euro aan te betalen losgeld bespaard. Bijna 200.000 Nederlanders hebben het platform geraadpleegd. <