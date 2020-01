Uitgeteld in 2019: de weerrecords

Mensen die graag over het weer praten, zijn ongetwijfeld blij met afgelopen jaar. ‘Het weer breekt alle records’, klonk het eind 2018 in de jaaroverzichten. Nu, een jaar later, kunnen we bijna dezelfde teksten gebruiken. De gemiddelde temperatuur in 2019 was 11,1 graden, slechts 0,2 graden koeler dan het jaar ervoor. Het KNMI schrijft 2019 in de boeken als ‘het zesde warme jaar op rij’. Er werden dit jaar veertien hitterecords verbroken. Op die dagen was de maximumtemperatuur hoger dan ooit gemeten (’ooit’ is in dit geval sinds het begin van de structurele temperatuurmetingen in 1901). Slechts één dag was de maximumtemperatuur lager dan ooit gemeten op die dag. Daar blijft het niet bij. In de zomer werd zelfs ‘de hoogste temperatuur in minimaal drie eeuwen’ geregistreerd: 40,7 graden in Gilze-Rijen. In negen van de twaalf maanden was de gemiddelde temperatuur hoog. Sneeuw en vorst hebben we dan ook bijna niet gezien. Volgens het KNMI sneeuwde het op 22 januari in bijna heel Nederland. Die sneeuw bleef een paar dagen liggen. Dat waren gelijk de enige ‘vriesdagen’ van vorig jaar; op 24 januari was het nog maximaal -1,1 graden, een dag later werd de 7,2 graden alweer aangetikt.

