Wat er in 2020 verandert voor uw portemonnee

belastingheffing

Het kabinet versimpelt de belastingheffing. Volgend jaar zijn er nog maar twee tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Over het inkomen tot 68.507 euro moet 37,35 procent belasting worden betaald. Over het inkomen daarboven wordt 49,5 procent belasting geheven. De laagste inkomens zouden hierdoor koopkracht inleveren. Maar dat voorkomt het kabinet door een verhoging van de korting op de te betalen belasting die voor iedereen geldt, de algemene heffingskorting. Voor inkomens tot 20.711 euro stijgt die met 234 euro naar 2711 euro.

Wie AOW krijgt, houdt drie belastingtarieven. Tot een inkomen van 34.712 euro (of 35.375 euro voor mensen geboren vóór 1946) geldt een belastingtarief van 19,45 procent, omdat zij geen premie betalen voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Over het inkomen, AOW plus pensioen, tussen 34.000 en 68.000 euro betalen zij 37,35 procent en daarboven 49,5 procent belasting. De AOW-leeftijd blijft in 2020 66 jaar en vier maanden.

lonen

De lonen voor werknemers in loondienst worden geregeld via cao’s waarover vakbonden en werkgevers onderhandelen. Het kabinet verwacht dat in cao’s gemiddeld 2,8 procent loonsverhoging wordt afgesproken in 2020.

elektrisch rijden

Het kabinet blijft elektrisch rijden stimuleren. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Tegelijkertijd wil het kabinet ‘overstimulering’ voorkomen. Daarom gaat de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s in 2020 van 4 procent naar 8 procent. In 2021 gaat de bijtelling naar 12 procent en in 2022 naar 16 procent.

Om de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s te stimuleren, stelt het kabinet van 2020 tot 2024 100 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 2020 worden in totaal 1,8 miljoen laadpunten geplaatst, waaronder slimme laadpunten die de capaciteit van het stroomnetwerk verbeteren.

De accijnzen op benzine, diesel en lpg gaan in 2020 iets omhoog. Autorijden op fossiele brandstoffen wordt daardoor waarschijnlijk iets duurder. Waarschijnlijk, want de brandstofprijs is vooral afhankelijk van de wereldhandelsprijs.

pensioenen

De pensioenpremies worden vastgesteld door pensioenfondsen die door vakbonden en werkgevers worden bestuurd. Gemiddeld gaat de pensioenpremie voor werknemers 0,6 procentpunt omhoog, verwacht het kabinet. Werkgevers krijgen een dubbele stijging voor de kiezen, want zij betalen meestal twee derde van de pensioenpremie. Het gros van de pensioenen blijft in 2020 gelijk, omdat de meeste pensioenfondsen niet genoeg vermogen hebben om de pensioenen te verhogen. Sterker nog, veel staan er zo slecht voor dat ze de uitkeringen en de aanspraken van werknemers eigenlijk zouden moeten verlagen. Het kabinet heeft besloten dat pensioenen niet hoeven te worden verlaagd als de fondsen tenminste 90 procent van het benodigde vermogen in kas hebben. Eigenlijk moet het vermogen volgens de regels groot genoeg zijn om alle toegezegde pensioenen volledig te financieren.

ontslag

Werkgevers kunnen hun mensen makkelijker ontslaan. Zij mogen bij de kantonrechter een reeks ‘ontslaggronden’ – redenen voor ontslag – opvoeren in plaats van één. Het kan gaan om een combinatie van twee of meer van deze redenen: veel ziekteverzuim, onvoldoende functioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zonder deugdelijke grond niet-nakomen van re-integratieverplichtingen, werkweigering wegens gewetensbezwaren, verstoorde arbeidsverhouding of ‘andere omstandigheden’. De maximale transitievergoeding, oftewel ‘gouden handdruk’, bij ontslag is in 2020 83.000 euro of een bruto jaarsalaris als dat hoger is. In 2019 was de maximum transitievergoeding voor werknemers nog 81.000 euro. De transitievergoeding bij ontslag wordt op andere punten versoberd.

donorwet

Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe Donorwet van kracht, dan is iedereen na overlijden in principe orgaandonor. Een donororgaan kan levens verbeteren en verlengen. De keuze is: wel orgaandonor, geen orgaandonor, nabestaanden beslissen of een aangewezen persoon beslist. Inmiddels hebben 6,8 miljoen Nederlanders hun keus vastgelegd, die kan altijd worden veranderd. Wie geen keus maakt, is na overlijden in principe donor, al kunnen nabestaanden bezwaar maken. Het nieuwe donorsysteem vervangt de Donorwet uit 1998 en werd als initiatiefwet ingediend en verdedigd door D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra.

digitale krant

De btw op digitale kranten en e-books wordt verlaagd van 21 procent naar 9 procent. Daarmee vallen ze onder hetzelfde btw-tarief als papieren kranten, tijdschriften en boeken. Daardoor kunnen deze goedkoper worden.

postzegel

Postzegels worden op 1 januari 2020 4 cent duurder. Een brief of kaart sturen kost dan minimaal 91 cent.

geboorteverlof

In het eerste halfjaar na de geboorte van de baby kan de partner vijf weken verlof krijgen. Deze heeft recht op een uitkering, betaald door het UWV, van 70 procent van het loon. <