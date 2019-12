‘Docenten vol kwaliteit serveren Big Macs’

Eelco Runia zegde in 2018 zijn baan op als universitair hoofddocent in Groningen. Eerst dacht hij nog dat hij dat vooral had gedaan omdat hij zin had in iets anders, in meer vrijheid vooral. Maar gaandeweg werd hem duidelijk dat hij aardig wat frustraties had opgebouwd over veranderingen op de universiteit. Om inzicht te krijgen in wat hem dwarszat, schreef hij een artikel. Over de toegenomen bureaucratie op de universiteit en de uitdijende management- en controlecultuur. NRC Handelsblad plaatste het nog dezelfde week, waarna het vrij veel discussie in de academische wereld veroorzaakte. Runia, eenmaal op stoom, besloot er nog een boek aan toe te voegen. Dit voorjaar verscheen zodoende Genadezesjes. Over de moderne universiteit, waarin hij diverse groepen - studenten, bestuurders, politici - in briefvorm aanspreekt op wat er volgens hem steeds meer verkeerd gaat op de Nederlandse universiteiten.

platteland

In het rustige dorpje Wehe-den Hoorn in het noorden van Groningen is niets te merken van de rimpelingen die Runia veroorzaakte. Hij woont er in een bescheiden, sfeervol optrekje aan de Hoornse Vaart. Bij het huis aan de overzijde staan kano’s in alle kleuren opgestapeld. Het grauwe najaarsweer nodigt niet bepaald uit tot een tochtje.

De historicus en psycholoog heeft het naar zijn zin op het Groningse platteland, ook al liggen zijn wortels elders. ‘Hiervoor woonde ik een jaar in Amerika, waar ik gastdocent was aan de universiteiten van Berkeley en Stanford. En oorspronkelijk kom ik uit Friesland.’ Runia is een kleinzoon van historicus en ARP-politicus Hendrik Algra, vroeger bekend van boeken als Het wonder van de negentiende eeuw en Dispereert niet.

Met de politieke richting van zijn grootvader heeft Runia weinig op, maar de combinatie van schrijven, liefde voor geschiedenis en betrokkenheid op de samenleving, daarin herkent hij zichzelf zeker. Als docent aan de Groningse Geschiedenisfaculteit ging hij graag in op de actualiteit. ‘De verkiezing van Trump in 2016 vond ik zo schokkend dat ik er spontaan een symposium over heb belegd. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarvan zijn we precies getuige? Het was een succes, veel studenten hadden er belangstelling voor. Een paar maanden later wilde ik iets dergelijks opnieuw doen rond de verkiezingen in Nederland, over populisme. Maar de faculteit weigerde mee te werken. Studenten mochten er niet eens over worden ingelicht via de gebruikelijke kanalen. Ik moest niet zo moeilijk doen, studenten hadden het al druk genoeg, daar kwam het op neer. Dat was weer zo’n moment waarop ik dacht: waar gaat het nou om op een universiteit?’

McDonaldisering

In zijn boek schetst Runia met behulp van een paar sleutelwoorden wat er volgens hem misgaat in de academische wereld. ‘Deprofessionalisering’ is zo’n terugkerende term. Runia: ‘Een professional wás iemand die zelf garant staat voor de kwaliteit van zijn werk. Maar tegenwoordig is een professional iemand die in staat is de onderwijsvisie van de faculteit, uitgewerkt in handleidingen en leerdoelen, slaafs te volgen. Een groot deel van het curriculum is dichtgepland met verplichte onderdelen; voor de specifieke kennis en deskundigheid van een docent is weinig ruimte meer. Hun werkelijke expertise, waarmee ze soms internationaal bekend zijn, kunnen ze daarin niet kwijt. Docenten vechten elk jaar met elkaar om één college te bemachtigen waarin dat wel kan. Als je één keer in de vijf jaar een kernvak mag geven, mag je al blij zijn.’

Nog een term van Runia: McDonaldisering. ‘Zoals de hamburger aan tal van eisen moet voldoen, zo geldt dat aan de universiteit ook voor een cursus. Bij het vak Historische Vaardigheden 1 bijvoorbeeld, moeten alle parallelgroepen precies hetzelfde vak volgen. Dit systeem dwingt af dat je een eenheidsworst krijgt. Bestuurders beperken zo veel mogelijk de keuzemogelijkheden. Er wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat belangrijk is, maar naar wat gemakkelijk uit te serveren is. De universiteit verschoolst. Mensen met veel kwaliteiten zijn Big Macs aan het serveren, een gestandaardiseerd menu. Studenten hebben er ook last van; zij zijn voortdurend druk met toetsjes en opdrachtjes. Tegelijk: zolang ze die maken, is het bijna onmogelijk niet te slagen. Dat is de paradox. Het selectiemechanisme is uithoudingsvermogen geworden, in plaats van intellectueel niveau of academische vaardigheden.’

Het kwalijke gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is volgens Runia dat universitaire opleidingen gesloten circuits geworden zijn, waar je louter leert wat op het tentamen gevraagd wordt, en waar op het tentamen gevraagd wordt wat in de studiehandleiding staat aangekondigd, zonder dat er nog een relatie is met wetenschappelijk of maatschappelijk nut. Studenten, docenten en belastingbetalers houden zichzelf voor de gek, vindt Runia. ‘Iedereen doet net of je in universitaire opleidingen veel leert, terwijl het gevolgd hebben van een universitaire opleiding in feite niets meer is dan een “employability-signaal” aan potentiële werkgevers: deze persoon heeft een redelijke intelligentie, is behoorlijk ijverig en dociel genoeg om de rit tot het eind toe uit te zitten.’

Hoe zag u in een paar jaar uw eigen baan concreet veranderen?

‘Voor een hoorcollege bijvoorbeeld, kreeg ik altijd een behoorlijk aantal uren - voor het voorbereiden, de colleges zelf, en het nakijken. Aan die uren werd voortdurend gemorreld, ieder jaar werden het er minder en kwamen er andere activiteiten voor terug. Ik was een steeds groter deel van mijn tijd kwijt aan kleine, schoolse activiteiten. Het uitvoeren van wat ik zag als mijn hoofdtaak, een bepaald wetenschapsgebied belichamen en daarin een voortrekkersrol spelen, was hoe langer hoe minder mogelijk. Ik had het eerst niet zo door van die uren, maar toen ik ernaar vroeg, kreeg ik als antwoord: de rekenmodellen zijn gewijzigd. Geen argumentatie, en niemand voelde zich ervoor verantwoordelijk. Het verdween gewoon in de mist.’

Waar begonnen de problemen waarmee universiteiten nu te maken hebben, voor zover u kunt zien?

‘Een belangrijke factor is de studeerbaarheidsnota van minister Jo Ritzen geweest, halverwege de jaren negentig. Er was toen ook wel reden om iets te veranderen; elke docent kon doen wat-ie wilde. Als studenten bij bosjes zakken, kun je als docent niet zomaar zeggen: jullie zijn te dom. Docenten werden gedwongen na te denken over de kwaliteit van hun onderwijs.

Maar vervolgens is die “studeerbaarheid” volkomen ontspoord. De universiteit is een chemische fabriek geworden waarin studenten zo soepel mogelijk door de buizen moeten om zo snel mogelijk weer uitgespuugd te kunnen worden. En het idee om verantwoording af te leggen was in principe goed, maar inmiddels is er sprake van geïnstitutionaliseerd wantrouwen.’

De afgelopen jaren is er protest op gang gekomen vanuit diverse universiteiten. U vindt alleen dat ze het niet handig aanpakken. Wat is het probleem?

‘Ik sta sympathiek tegenover WOinActie, maar strategisch vind ik het niet verstandig om het vooral over geld te hebben. Dat is niet het hoofdprobleem.’

bestuurder of docent

Waar het geld naartoe gaat is belangrijker, volgens Runia. ‘Meer dan vijftig procent van het personeel aan de universiteiten behoort tot bestuur en beheer en geeft geen onderwijs. Ik heb eens becijferd wat onderwijs kost en hoeveel een individuele docent daarvan krijgt. Een cursus van mij kostte de samenleving 265.000 euro. Ik als docent ontving 9.000 euro. Nog geen drie procent. Dat laat de wanverhouding wel zien.’

De manier waarop WOinActie protesteert, vindt Runia ook niet handig. ‘Ze houden een “witte staking”: ze werken niet meer uren dan in hun aanstelling staat. Een domme actie, want de enigen die daarvan iets zullen merken, zijn collega’s en studenten. Degenen die iets zouden móéten merken, bestuurders en politici, worden er nauwelijks mee geconfronteerd. Docenten zouden moeten nadenken waarmee ze echt tot hinder kunnen zijn. Ik weet het ook niet direct. Daarbij komt de moeilijkheid dat wetenschappers een heel slechte onderhandelingspositie hebben. Er zijn weinig plaatsen aan de universiteit en veel mensen die er willen werken, dus als jij niet wilt, voor jou tien anderen.’

Zijn er tekenen waaruit u hoop put?

‘De Universiteit Gent heeft vorig jaar radicaal veranderd hoe wetenschappers worden beoordeeld. Minder papieren rompslomp en een meer kwalitatieve benadering, met meer ruimte voor de bezieling van de docent. Of die aanpak ook echt leidt tot meer tijd voor onderzoek en onderwijs moet nog blijken, maar van het idee word ik al enthousiast. Toen ik het las, dacht ik: dat dit nog kan. Ik hoop echt dat de overheid zich er meer mee gaat bemoeien, want we hoeven het niet van de bestuurders te verwachten.’ ■