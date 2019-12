Als meisje dromen van Ajax of Barça

In de jaren tien schoot de populariteit van het vrouwenvoetbal omhoog, met de EK-winst van de Oranjeleeuwinnen in 2017 als hoogtepunt. Oud-international Daphne Koster, tegenwoordig manager vrouwenvoetbal bij Ajax, is tevreden met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, ‘maar er kunnen nog genoeg stappen gezet worden’.

Daphne Koster: 'We willen hier een voetbalacademie beginnen waar ook talenten van andere clubs een paar keer per maand kunnen trainen.' ( beeld Dick Vos)

Een voor een druppelen de Ajax-speelsters van het Ajax Talententeam binnen in de kantine van Sportpark De Toekomst, de trainingsbasis van de Amsterdamse club. Gehuld in Ajaxtrainingspak schuiven de meiden - ze zijn tussen de zestien en negentien jaar - aan voor de lunch. Ze verblijven de hele dag op het complex, worden voorzien van onderwijs, voeding en uiteraard voetbal. Als Daphne Koster (38) arriveert, wandelen we tussen de trainingsvelden door naar haar kantoor. Ze steekt meteen van wal: ‘Vrouwenvoetbal heeft een serieuze positie binnen Ajax gekregen.’ Volgens Koster richt Ajax zich absoluut niet alleen op het eerste vrouwenelftal, ‘want wil je de ontwikkeling van het Nederlandse vrouwenvoetbal structureel beïnvloeden, dan moet je bij de jeugd beginnen’, stelt ze. ‘Daar liggen steeds meer mogelijkheden, want het aantal meiden dat op voetbal zit, is enorm toegenomen.’

eerste eindtoernooi

KNVB-cijfers onderstrepen de woorden van Koster, want vorig jaar stond de teller van het aantal vrouwelijke leden bij de KNVB op ruim 158.000. Ter vergelijking: in 1998 was dat aantal zestigduizend. Koster was daar destijds eentje van. Ze schopte het tot 139 interlands in Oranje en nam deel aan twee eindtoernooien. In 2017 hing ze haar schoenen aan de wilgen. Vooral in 2009 baarde ze opzien door met Oranje de halve finale van het EK in Finland te halen, het allereerste eindtoernooi ooit van de Leeuwinnen. Het was de opmaat naar meer. Dat Oranje het EK van 2017 won en dit jaar tweede werd op het wereldkampioenschap, doet Koster veel.

Eenmaal aangekomen in haar kantoor: ‘Ik heb met veel van die speelsters samen gespeeld, heb ze zien opkomen. Dat ze dit bereikt hebben, vind ik fantastisch. Ik ben blij dat ik een schakeltje mocht zijn in dat proces.’

stappen zetten

Koster hoopt met haar bijdrage bij Ajax een stempel te blijven drukken op het groeiproces van het vrouwenvoetbal. ‘Meiden moeten meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen’, zegt de oud-international. Koster vindt dat er nog genoeg stappen te zetten zijn, maar is zich ervan bewust dat zoiets tijd nodig heeft. ‘Als je té grote stappen zet, krijg je weerstand. Het is ook een maatschappelijke kwestie, het heeft met cultuurverandering te maken. Zo maakte het vrouwenvoetbal pas in 1971 officieel deel uit van de KNVB. Daarvoor werd het niet erkend - en daarna overigens nog lang niet geaccepteerd. We zitten nu in een fase dat het algemeen geaccepteerd is dat vrouwen voetballen. Het is stoer en meiden zijn trots als ze op voetbal zitten. Dat staat al voor een zekere mate van onafhankelijkheid.’

Om als vrouwenvoetbal te blijven groeien, moet je investeren in de jeugd, laat Koster weten. Ze moeten hun droom kunnen waarmaken. ‘Dat betekent overigens niet dat we hier bij Ajax een hele jeugdopleiding gaan optuigen. Ik ben een groot voorstander van gemengde jeugdteams.’ Koster, die naast het regelen van een cao voor de Ajax-vrouwen ook een eigen Onder 19-team heeft opgezet, schetst de situatie door te tekenen op papier. Op gepassioneerde toon: ‘We willen toegroeien naar een voetbalacademie voor Onder 9, Onder 11, Onder 13 en straks ook Onder 15. Dat zijn geen eigen jeugdteams, maar talenten die hier een paar keer per maand trainen bij Ajax. Hun wedstrijden spelen ze gewoon bij hun eigen club, in gemengde teams.’

Volgens de manager vrouwenvoetbal is Ajax vooruitstrevend als het gaat om talentontwikkeling. Dat is steeds meer zichtbaar, zegt Koster: ‘Neem het Instagramaccount van de Ajax-vrouwen. We hebben bijna honderdduizend volgers en zijn na Ajax, Feyenoord en PSV het vierde clubkanaal van Nederland. Clubs als AZ en FC Utrecht laten we achter ons. Meisjes kunnen tegenwoordig dromen van een carrière bij Ajax of Barça, hebben heldinnen en lopen rond in voetbalshirts. Nou, dat was in mijn jonge jaren wel anders.’

onderdeel van Ajax

Alles draait volgens Koster om positionering. ‘Vrouwen zijn hier een onderdeel van de club en daarmee versterken we het merk Ajax. Je ziet dat de KNVB en de clubs de handen steeds meer ineenslaan. Zo kan de KNVB niet zonder een goede Eredivisie, omdat daar de Oranjeleeuwinnen van morgen spelen. Zij zijn het uithangbord van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Je moet alleen niet elkaars concurrent worden, je moet samen optrekken. Uiteindelijk moet de zichtbaarheid van het vrouwenvoetbal in Nederland vergroot worden, daar draait het om. Vergeet niet dat alle speelsters van het huidige Oranje zijn begonnen in de Eredivisie. Van daaruit hebben een aantal speelsters de stap gemaakt naar grote Europese clubs.’

Een laatste belangrijk aspect volgens Koster is sponsoring en zichtbaarheid. ‘Als er meer geld binnenkomt, kunnen clubs betere faciliteiten en arbeidsvoorwaarden creëren voor speelsters en trainers. Zo krijg je een wisselwerking.’

Waar het vrouwenvoetbal over tien jaar staat? ‘Een lastige vraag’, aldus Koster, uitkijkend over De Toekomst.

‘We moeten doen wat past in de ontwikkeling. Uiteindelijk gaat het om gelijke kansen, zodat speelsters zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij als Ajax kunnen hopelijk de markt beïnvloeden.’ ■