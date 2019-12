Christendom krimpt, maar islam groeit ook niet

Vooral de Rooms-Katholieke en Hervormde kerken kampen nog steeds met kerkverlating. In het afgelopen decennium is de islam in Nederland niet gegroeid.

Dat blijkt uit de publicatie ‘De jaren tien in cijfers’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek, een grote bak cijfermateriaal over ontwikkelingen in het afgelopen decennium.

De kerkelijke betrokkenheid van de Nederlanders daalde tot minder dan de helft. 53 procent van de Nederlanders zegt geen kerkelijke betrokkenheid te hebben. In 2010 gaf 55 procent nog wel kerkelijke betrokkenheid aan. Vooral de Rooms-Katholieke Kerk verloor leden (vijf procent), en ook bij de Hervormden (2 procent) en Gereformeerden (1 procent) daalde het ledental. Opvallend is dat de PKN in deze cijfers - die door het CBS verder niet worden toegelicht - stabiel blijft.

Ook opvallend is dat de islam in Nederland volgens de CBS-cijfers niet groeit.

De jaren tien zijn ook het decennium van de burn-outs, signaleert het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de leeftijd 25-35 jaar groeit de psychische vermoeidheid. Onder jonge vrouwen stijgt het aantal burn-outs het sterkst. In 2010 had 17 procent van de mannen tussen de 25 en 35 er last van, en 16 procent van de vrouwen. In 2019 is dat 20 procent van de mannen en bijna 22 procent van de jonge vrouwen.

De economische crisis is goed terug te vinden in de cijfers: de economie haperde, de arbeidsdeelname liep terug en de woningmarkt had een dip. Maar in de tweede helft van het decennium, schrijft het CBS, ‘groeide de economie uitbundig’, waardoor we aan het eind toch welvarender waren dan aan het begin, en de huizenprijzen weer. En we werkten ook weer net zo hard - zij het dat veel meer mensen dan in 2010 het als zzp’er moeten zien te rooien.

Nederland groeide ook in inwonertal. We waren in 2010 met z’n zestienkommazessen, inmiddels zijn er 17,3 miljoen Nederlanders. Dat is een groei van vier procent. Het aantal huishoudens nam toe met zeven procent. We wonen dus steeds minder bij elkaar, en onder meer daarvoor werden er 366.000 woningen bijgebouwd.

Het percentage 65-plussers steeg van 15 naar 19. Het bruto binnenlands product steeg: veertigduizend euro per hoofd van de bevolking in 2010, 43.000 euro nu. Op de snelweg is het alleen maar drukker geworden.

Ook op de digitale snelweg. Bijna alle Nederlanders hebben toegang tot internet, zelfs bijna iedereen (93 procent) heeft een smartphone. Het smartphonegebruik steeg het afgelopen decennium met 36 procent. Bijna tachtig procent van de Nederlanders shopt wel eens online.

De jaren tien waren ook de jaren waarin de Groningse gaskraan geleidelijk werd dichtgedraaid, na een serie bevingen in het wingebied. In 2012 vond de beving in Huizinge plaats, in 2013 verdiende de overheid het recordbedrag van 16,1 miljard euro aan gaswinning. In 2018 verdiende Nederland nog maar 2,7 miljard aan het gas. De uitstoot van broeikasgassen lijkt te lukken: ondanks de groei op alle fronten daalde de uitstoot. Ook het aantal mensen dat slachtoffer werd van een misdrijf, daalde.