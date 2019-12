Man schiet twee kerkgangers dood, en wordt daarna gedood door kerkgangers

Bij een schietpartij in een kerk bij Fort Worth, Texas, zijn drie mensen omgekomen. Een man opende zondag tijdens de dienst het vuur. Nadat hij twee mensen had gedood, stonden gewapende kerkgangers op en doodden de schutter.

De schutter ging, vlak voor hij het vuur opende, aan het avondmaal in de West Freeway Church of Christ. Nadat hij degene die hem zojuist het brood had aangereikt aanschoot om hem iets te vragen, opende hij het vuur. Hij loste drie schoten, waarbij twee mensen om het leven kwamen.

Een lid van de eigen, gewapende bewakingsdienst van de kerk schoot daarop met een pistool de schutter dood. Het gebeuren, dat amper zes seconden duurde, was te zien via de livestream van de kerk. Een lokale televisiezender zond daarvan een terughoudende versie uit.

De Fort Worth Star Telegram sprak een ouderling van de kerk, Mike Tinius. Die zei dat de man vooraf wel de aandacht getrokken had, ook omdat hij nooit eerder in de kerk gezien was. Tinius vermoedt dat de man de kerk binnenkwam met de gedachte er iets aan te richten. Maar volgens Tinius had de man geen gericht motief tegen de kerkgemeenschap. ‘Het was willekeur’, aldus de ouderling.

De politie meldde dat de schutter vaker met de politie in aanraking is geweest.

Dominee Britt Farmer zei in Amerikaanse media dat hij blij is met de wet die in september van kracht werd, waarin werd bepaald dat bijvoorbeeld kerken een eigen, gewapende beveiligingsdienst mogen hebben. ‘We hebben vandaag twee geweldige mannen verloren’, aldus de voorganger, ‘maar het had veel erger kunnen zijn.’

‘Vandaag is het kwaad ons huis binnengedrongen’, zei Farmer. ‘Het verdrietige is: dit zal elke keer weer gebeuren, als het aan het kwaad ligt. Ik hoop en bid dat we hier niet alleen doorheen zullen komen - ik wéét dat we hier doorheen zullen komen - maar dat we op een bepaalde manier ook een baken zijn voor mensen die niet weten wat te doen. Want vandaag hebben we bewezen dat we niet alleen God-minnende, Godvrezende mensen kunnen zijn, maar dat we elkaar ook kunnen beschermen.’

Later vandaag zal Farmer een kerkdienst leiden die alleen toegankelijk is voor leden van de gemeente. Hij is ook van plan een publieke verklaring af te geven.