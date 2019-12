Nederlanders zijn sterk verdeeld over klimaat en integratie

Kinderen van migranten vinden niet dat zij hoeven te integreren, maar hebben wel het gevoel dat de samenleving dit van hen eist. En over het klimaat maken we ons veel zorgen, maar we zijn het er ook niet over eens.

In Nederland en in de rest van de wereld maken steeds meer mensen zich zorgen over klimaatverandering. (beeld EPA/DIEGO AZUBEL)