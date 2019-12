Dode en gewonde door ongeval in Vlissingen

Door een ongeval in Vlissingen is donderdagavond iemand om het leven gekomen. Deze persoon zat met een ander in een auto. De ander is naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdige ongeval gebeurde op de Weyevlietweg. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie meldt dat de oorzaak en toedracht worden onderzocht. <

Veel bezoek aan Top 2000 Café in Hilversum

Ook op tweede kerstdag lijkt het Top 2000 Café een aantrekkelijk uitje. Al vroeg in de ochtend donderdag stond een lange rij voor de deur voor een bezoek aan de geïmproviseerde kroeg in Beeld en Geluid in Hilversum. Dj's van NPO Radio 2 draaien van daaruit live de Top 2000. Het café opende woensdag de deuren bij de aftrap van de jaarlijkse 'lijst der lijsten'. <

Aangereden vrouw Roosendaal overleden

Een 91-jarige vrouw die vorige week donderdag in Roosendaal werd aangereden door een fietsster, is eerste kerstdag aan de gevolgen van het ongeval overleden. De politie is op zoek naar de fietsster, die doorreed, en heeft getuigen opgeroepen zich te melden. Volgens omstanders is de fietsster na het ongeluk kort blijven staan en daarna weggegaan. <

'Jacht op namen en adressen agenten'

Criminele Telegramgroepen jagen op namen en adressen van agenten. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens de nieuwsrubriek worden honderden euro's tipgeld uitgeloofd om de identiteit van Nederlandse politieagenten te achterhalen. De bedoeling daarvan is ze te stalken, bedreigen of iets aan te doen. De politie heeft iemand opgepakt in verband met de zaak. <

Vele kilo's vuurwerk bij ramkraak buitgemaakt

Bij een ramkraak op een vuurwerkwinkel in Tilburg is voor honderden kilo's aan vuurwerk buitgemaakt. Bij de diefstal in de nacht van dinsdag op woensdag, werd een bestelbus gebruikt. Vier mensen renden de vuurwerkwinkel uit, twee vertrokken in de bestelbus en de andere twee in een personenauto. Beide voertuigen gingen er met hoge snelheid vandoor. De bestelwagen is donderdagochtend door agenten op een parkeerplaats in Tilburg aangetroffen. <

Vervolging verdachte van ddos-aanvallen

Jelle S. uit Oosterhout wordt door justitie vervolgd voor de reeks cyberaanvallen vorig jaar op onder andere de Belastingdienst en verschillende banken. Hij kan binnenkort een dagvaarding verwachten. De toen 18-jarige Jelle S. werd in februari vorig jaar opgepakt voor een ddos-aanval op onder meer de bunq-bank. Als gevolg daarvan was de bank dagenlang niet of slecht bereikbaar. <

Gevaarlijke situaties in Tiel door dollemansrit

Een dollemansrit met een gestolen auto heeft volgens de politie in de nacht van woensdag op donderdag voor gevaarlijke situaties in Tiel geleid. Agenten kwamen af op een melding dat er een gestolen voertuig zou rijden op de A15. Ze probeerden de auto met daarin twee inzittenden te stoppen, maar die ging er met meer dan 200 kilometer per uur vandoor en kwam in Tiel terecht. De auto klapte daar hard op een hoge drempel. De politie heeft één verdachte aan kunnen houden. <

Nederlander jaar in Cambodjaanse cel

Een 49-jarige Nederlandse toerist moet in Cambodja een jaar celstraf uitzitten, omdat hij was opgepakt met ruim 3 gram harddrugs. Een rechter in Cambodja achtte hem schuldig aan het gebruik en de distributie van verdovende middelen. <