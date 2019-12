‘Mijn dochter Anne ging door een hel’

In 2017 leefde heel Nederland mee toen Anne Faber op 29 september tijdens een fietstocht verdween. Wim Faber vindt nergens hoop of troost meer in sinds het verlies van zijn 25-jarige dochter.

Bijna twee weken na de vermissing van Anne Faber, werd haar lichaam gevonden. Ze bleek met veel geweld verkracht en gedood door Michael P.

Het noemen van die naam lijkt Wim Faber zo veel mogelijk te vermijden. Hij zet een pot thee op de eettafel. In het Arnhemse huis prijken kunstwerken, van eigen hand. Onder een plexiglas kap zijn kubussen gestapeld, in verschillende materialen en kleuren. Een tint die eruit springt is knalroze. Het pigmentpoeder voor die kleur kreeg hij van Anne, voor zijn verjaardag. ‘Ze had erover gelezen: het is het meest roze roze, van de Britse kunstenaar Stuart Semple. Hij maakte het in reactie op Anish Kapoor, die een monopolie heeft op het zwartste zwart.’

Sinds de moord op zijn dochter produceert de kunstdocent weinig werken meer.

Hoe is het geweest dat zo veel mensen zich betrokken voelden bij Anne’s verdwijning?

‘Dat kreeg ik zijdelings mee, als ik soms de televisie aanzette of de kranten las.Ja, weet je, ik vond het gewoon terecht. Het ging hier om Anne … Ik had het waarschijnlijk heel raar gevonden als iedereen zijn schouders had opgehaald.’ In de stiltes die Faber laat vallen, klinken vogels uit de tuin.

‘Dat er steeds nieuwe ontwikkelingen waren tijdens het zoeken, droeg natuurlijk bij aan alle aandacht. Eerst werd haar jas gevonden, toen weer die fiets in een vijver. Meer en meer mensen zochten mee, het leger kwam erbij.’

rusteloos op zoek

Rouwen noemt Faber lastig. ‘Het besef is nog steeds nauwelijks doorgedrongen. Dus ik houd er rekening mee dat mijn situatie eigenlijk alleen maar erger wordt.’

In het boek Anne. Kroniek van een zoektocht beschrijft zijn broer Hans Faber hoe Wim maandenlang direct na het opstaan ‘Anne Faber’ googelt, om geen enkel nieuwsbericht te missen. ‘Sommige onderwerpen blijven in mijn hoofd zeuren. Vaak word ik getriggerd door iets wat ik lees of hoor. Het enige wat ik dan kan doen, is weer rusteloos op zoek gaan naar waar mijn onvrede vandaan komt. Door me in het thema te verdiepen, in gesprek te gaan met deskundigen: Slachtofferhulp Nederland, juristen, hoogleraren – noem het maar op. Ik ben al vaak bevestigd in mijn bedenkingen.’

Zo bekritiseerde Faber een eerdere rechtszaak waarin P. terechtstond voor de wrede verkrachting van twee minderjarige meisjes. Ook stelde hij het detentieverloop dat daarop volgde aan de kaak. ‘Een vraag die me nu bezighoudt: wat is een rechtvaardige straf? Dat is geen vaststaand gegeven, maar door cultuur en tijd bepaald.’ In oktober gaf hij in Veghel een TED Talk over het onderwerp.

U wilt een heroverweging van wat wij in Nederland een normale straf vinden?

‘Ja. Wat op mij onrechtvaardig overkomt, is dat een dader altijd perspectief moet houden op vrijheid. Dat betekent dat levenslang kan worden aangemerkt, maar dat na 25 jaar altijd een toetsingsmoment volgt om te kijken of een dader in aanmerking komt voor vrijlating. Daar stoor ik me gigantisch aan.

Het heeft te maken met de mensenrechten. Maar die zijn gericht op de dader; wat Anne is overkomen wordt in diezelfde rechten vergeten. En over vergelding wordt niet gesproken.’

Michael P. is veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Zou u hier anders zitten als hij letterlijk levenslang achter de tralies zou verdwijnen?

‘Absoluut. Ik vind het onbegrijpelijk dat mij die garantie niet gegeven kan worden. Dan zouden al die vragen niet door mijn hoofd spoken.’ Faber staart naar buiten.

En ik speel met de gedachte dat het rechtvaardig zou zijn doodstraf op te leggen. Ik betrap mezelf erop steeds meer in die richting op te schuiven. Als mensen zouden weten welke gruwelijke dingen er zijn gebeurd, straften we denk ik meer zoals in de Verenigde Staten.’

In uw broers boek schetst u een dilemma: enerzijds is die informatie te gruwelijk en persoonlijk om openbaar te maken of überhaupt met íémand te bespreken, anderzijds blijft de samenleving daardoor onwetend.

‘Door die verschrikkelijke details achterwege te laten, ontstaat een abstract, gedempt beeld. Volgens mij is het een menselijke neiging dan te denken dat het misschien wel meeviel. Mogelijk speelt dat een rol in de opvattingen over straf.

Dat daders nu altijd een tweede kans krijgen, brengt hoogleraar Jan van Dijk – medeoprichter van Slachtofferhulp Nederland – ook in verband met hoe er in onze christelijke cultuur naar slachtoffers wordt gekeken. Volgens hem was Calvijn een van de eersten die Christus ‘victime’ hebben genoemd: slacht-offer, het Lam Gods. Aan het kruis sprak Jezus: ‘Vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen.’ Dat voorbeeld zouden wij, volgens die christelijke waarden, moeten navolgen: vergeven.’

Hebt u het idee dat u is gevraagd Michael P. te vergeven?

Faber aarzelt. ‘In zekere zin wel. Als je de dader perspectief moet gunnen op vrijheid, is dat een soort vergevingsgezindheid.

Ik vind dat in het strafrecht heel serieus gekeken zou moeten worden naar de mening van slachtoffers. Ze worden gezien als boos of verdrietig, en dus als irrationeel. Terwijl het de ervaringsdeskundigen zijn. Juist als je het hebt over vergelding, in het gebied van gevoel, kun je niet om slachtoffers heen.’

Bent u in contact geweest met de eerdere slachtoffers die P. heeft gemaakt?

‘Ik heb één eerder slachtoffer en haar familie gesproken. Er zaten tijdens die ontmoeting allemaal beschadigde mensen aan tafel. Door één persoon. Als je bedenkt wát die ene persoon heeft gedaan en je biedt hem als samenleving perspectief op vrijheid, dan komt dat op mij – ik herhaal mezelf – als onrechtvaardig over.’

Is er in zulke ellende iets wat nog troost of hoop biedt?

Faber wijst naar Troost, dat op een stapeltje andere boeken ligt. ‘Van de schrijfster, Hella van der Wijst, gekregen; zij kondigde de TED Talk-sprekers aan. Ik heb het gelezen en kan er geen troost in vinden. In andermans verhalen, of lotgenoten of zo, nee. Ik zou niet weten waar ik troost in kan vinden. Daarvoor zijn er nog steeds te veel vragen die bij me opkomen.

En hoop … Ik heb vertrouwen in sommige mensen die om me heen staan. Ik voel me verbonden.

Maar die christelijke moraal van hoop en glorie in een ander leven, dat kan ik me allemaal niet voorstellen. Het allerergste is gebeurd, hoe kan dat goed komen?’

U denkt niet dat u Anne ooit terug zult zien?

‘Ik geloof nergens in. Niet in reïncarnatie, de hemel of … Laat ik zeggen dat ik agnost ben, dat komt iets sympathieker over.’

Dus de laatste keer dat u haar zag …

‘Ja, dat was de laatste keer.’ Faber zucht diep. ‘Toen ze eigenlijk onherkenbaar was. We werden in allerijl ’s avonds laat gebeld om afscheid te komen nemen.’

Is dat het beeld van Anne dat u bijblijft, of is dat een andere herinnering?

Het blijft stil. ‘Er komen allerlei beelden van Anne naar boven.’ Na nog een stilte: ‘Ik kan er zelfs nu bijna niet over praten … Het zijn beelden van die laatste momenten van Anne. En ik ben daar niet bij geweest, dat weet ik ook wel. Maar als ik denk aan 29 september 2017, van kwart over zeven tot tien uur, dat is gewoon … een hel.’

terug naar het mortuarium

Op verzoek van Wim Faber lieten rechercheurs hem de route zien die Michael P. en Anne moeten hebben afgelegd. Hij las het politierapport inclusief een lijst met alle verwondingen en besloot in het mortuarium een tweede keer naar binnen te gaan om alles nauwgezet in zich op te nemen.

U zocht antwoorden, maar er zijn eigenlijk vooral vragen overgebleven.

‘Ja.’ En dan nog eens: ‘Ja. Ja.’

Zou u het opnieuw zo hebben gedaan, nu u weet hoe vreselijk het was en er tegelijkertijd onbeantwoorde vragen blijven?

‘Dat is nou helemaal niet iets wat ik me afvraag. Ik wens mezelf ook niet te psychologiseren.’

Omdat zulke vragen zinloos zijn?

‘Als ik in mijn eigen psyche ga duiken, word ik volgens mij gek. Dan ga ik doordraaien. Dus dat doe ik dan maar niet.’

Is er überhaupt iets wat helpt om niet door te draaien?

‘Ik probeer vast te houden aan de structuur die ik altijd heb gehad. Drie, vier keer in de week sporten, me bezighouden met de kunst en mijn werk, in verbinding blijven met de mensen om me heen. Ik ga niet te laat naar bed als ik vrij ben, ik sta niet te laat op. Ik probeer gezond te eten. Dat zijn de dingen waarop ik nog een beetje grip heb.’

Hoe ziet u uw toekomst?

‘De toekomst is te ver weg … Ik heb natuurlijk altijd plannetjes gemaakt, zo van: oké, dan zijn Anne en haar broer Rogier zo oud, eerst studeren, daarna werken. Maar zeker in het geval van Anne is dat allemaal weggevallen. Dus alles kan zomaar opeens weer wegvallen. In één keer.

Ik had de illusie dat je alles kunt verzekeren. Als je huis afbrandt, heb je een verzekering en kun je weer verder. Maar nu is er iets gebeurd waardoor alles wankelt. Door het verleden ook het heden en de toekomst. Ik wankel zelf regelmatig, heb veel last van duizelingen.

Alles is veranderd. Ik ben veranderd. Noem maar een woord en het is veranderd. Niets is meer vanzelfsprekend voor mij.’ ■