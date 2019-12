Timmermans schrijft liefdesbrief aan Groot-Brittannië: ‘je breekt mijn hart’

‘Sinds ik naar een Britse school ben geweest, ben je altijd deel van mij geweest. Nu ga je weg, en breek je mijn hart.’ Dat schrijft vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in een liefdesbrief aan de Britten, gepubliceerd in The Guardian.

Daarin schrijft hij onder meer dat de Britten altijd welkom zijn om terug te keren in de Europese Unie. Volgens hem is Groot-Britannië ‘onnodig beschadigd door de brexit en er zal meer volgen.’ Uit de brief blijkt zijn liefde voor het Verenigd Koninkrijk en de Britse inwoners, die is ontstaan in zijn tienerjaren, toen hij naar een Britse school in Rome ging. De Britten zouden een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn leven. ‘Ik studeerde hier en in Frankrijk. Ik trouwde en werd vader, (...) scheidde, trouwde opnieuw, (...) en nu zit ik in de Europese Commissie. Groot-Brittannië was er altijd. Als een deel van mij. (...) ‘Ik ken je nu. En ik houd van je. Voor wie je bent en wat je me hebt gegeven.’

My love letter to Britain: family ties can never really be severed | Frans Timmermans https://t.co/7qEcBfSZWV — The Guardian (@guardian) December 26, 2019

Het besluit van Groot-Brittannië om de EU te verlaten, doet Timmermans pijn. ‘Ik voelde me diep gekwetst toen je besloot te vertrekken.’ Hij schrijft verdrietig te zijn dat ‘een familielid besloot de banden te verbreken.’ Tegelijkertijd vindt hij troost in ‘de gedachte dat familiebanden nooit écht kunnen worden verbroken.’

In maart zullen de onderhandelingen over de toekomstige samenwerking tussen de EU en de Britten beginnen, zodra het Verenigd Koninkrijk zich formeel heeft teruggetrokken en de onderhandelingsposities aan beide zijden van het kanaal zijn bevestigd. <