Wel de zingeving, niet de kerk

In de jaren tien zakte het aantal Nederlanders dat zich rekent tot een kerk of andere religieuze groepering onder de vijftig procent. Dat valt kerken niet te verwijten, zegt Ton Bernts, die religieuze ontwikkelingen onderzoekt. ‘Dit was niet te voorkomen.’

Ton Bernts: 'Wie naar de kerk wil, moet over een aantal jaren naar een grotere plaats, zoals je nu naar de stad gaat voor medische zorg of onderwijs.' (beeld Dick Vos)

Voor iedereen die gelooft in een opleving van de kerken heeft religieonderzoeker Ton Bernts een keiharde boodschap: dat gaat niet gebeuren. De rol die de grote kerken lange tijd hadden, is weg, over, uit.

In het bijna voorbije decennium was maandag 22 oktober 2018 ‘de dag die je wist dat ging komen’: het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde die dag dat voor het eerst een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet meer tot een religieuze groepering rekent. 24 procent noemde zich katholiek, 15 procent protestant, en 11 procent rekende zich tot een andere religieuze groep, van moslim tot joods en van boeddhistisch tot wat dan ook. De kerkgang ligt stukken lager: 78 procent gaat zelden tot nooit naar een religieuze dienst. Zeven op de tien katholieken ziet vrijwel nooit een kerk van binnen, gereformeerden gaan het vaakst naar de kerk.

In God in Nederland, een groot tienjaarlijks onderzoek naar geloof in Nederland, signaleerde Ton Bernts, hoofd van religie-expertisecentrum Kaski, die teruggang al. Vanuit zijn kamer op de zeventiende verdieping van de Radboud Universiteit in Nijmegen kan hij de secularisatie letterlijk aanwijzen. Aan de voet van het universiteitsgebouw staat een jezuïetenklooster. De laatste bewoners verhuisden drie jaar geleden naar een zorginstelling en in het klooster zetelt nu het universiteitsbestuur.

grote getallen

De ontkerkelijking gaat gepaard met grote getallen. De twee grote volkskerken, de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland, verloren beide de afgelopen tien jaar grofweg vijftig- tot zestigduizend leden per jaar. In de bevindelijke en evangelische kerken is de teruggang veel minder. Lokaal is hier en daar zelfs groei zichtbaar: zo staat de Gereformeerde Gemeente in Yerseke op het punt een kerk met tweeduizend zitplaatsen te bouwen, en moderne kerken als de Doorbrekers (in 2005 begonnen in Barneveld) en Mozaiek (in 2013 begonnen in Veenendaal) hebben een sterke aantrekkingskracht. Toch compenseren zulke stijgende lijntjes de landelijke kerkelijke afkalving bij lange na niet. Twee jaar geleden becijferde onderzoeker Herman Wesselink, gepromoveerd op de toekomst van Nederlandse kerkgebouwen, dat er tot 2030 zo’n duizend kerken zullen sluiten.

Er valt veel over te zeggen, maar als Bernts de oorzaak van de ontkerkelijking in één woord moet samenvatten, dan is het: individualisering. ‘In ons land is religie niet meer een uitdrukking van een grote groep’, zegt Bernts. Dat is snel gegaan. In mijn jeugd in de jaren zestig in Wijchem zat het katholieke overal in. De kerk was een koepel over de samenleving. Je was niet per se heel vroom, het was een gewoonte, iedereen deed het, katholiek was je voor het leven. Kerkgang was net zo normaal als gaan fitnessen. Dat is helemaal uit elkaar gevallen.’

Hebben de kerken ergens een verkeerde afslag genomen?

‘Nee, het is niet hun eigen falen. De samenleving is anders geworden. Ze hadden dit niet kunnen voorkomen. Het Kaski heeft in de jaren zestig nog geadviseerd bij de bouw van nieuwe kerken, op basis van demografische gegevens. Die werden soms binnen enkele decennia weer afgebroken. Dat heeft niemand voorzien. Het is in één keer omgeslagen. Het toneel is veranderd en de kerk krijgt een andere rol. Religie is iets voor individuen geworden. Mensen zijn nog wel op zoek naar zingeving, maar meer op eigen houtje. Dat wringt met de kerk, die gericht is op de groep, op lidmaatschap, op samen geloven. Wie zingeving zoekt, kan nu op yoga gaan, een psycholoog zoeken, gaan sporten, een huisaltaartje inrichten of naar Santiago wandelen.’

De kerken hebben er tal van concurrenten bij gekregen.

‘Zo zou je het kunnen zeggen. De kerken in Nederland zijn een van de vele aanbieders van zingeving geworden. Zingeving is heel basaal, dat is iets waarmee iedereen bezig is: waarom doe ik wat ik doe? Wil ik dit werk nog wel doen? Wil ik andere dingen in mijn leven? Wat is voor mij het belang van mijn familie? Wat zijn de grote kapstokken waar ik mijn vragen aan kan ophangen? Zo is er ook een religieuze kapstok.’

Maakt de kerk met haar boodschap van hoop een schijn van kans?

‘Je staat waarvoor je staat en moet je als kerk niet tot doel stellen iedereen te overtuigen. Dat is een verkeerde vorm van missionariteit. In die zin kun je er als kerk ontspannen mee omgaan. Je hebt geen productieverplichting of zo, dat leidt alleen maar tot frustratie. Zeg als kerk: wij hebben een waardevolle visie op het leven, op hoe we hier als mensen staan, waarom we hier staan en waarom er dingen in het leven gebeuren. Om het bijbels te zeggen: je hoeft je lamp niet onder een korenmaat te zetten.’

Wereldwijd groeit de kerk. Kiezen mensen in welvarende landen eerder voor een leven zonder God?

‘Zonder God ja, maar vooral zonder kerk. In minder welvarende landen hebben kerken een belangrijke rol in de ondersteuning van mensen. In die landen is bovendien een sterkere groepsmentaliteit, mensen zijn meer op elkaar aangewezen. Je kunt elkaar niet loslaten, individuen hebben minder kans in een arme samenleving. En vergeet niet dat gelovig-zijn niet overal hetzelfde betekent. In Nederland gaat het over een keuze die je maakt, maar als je bijvoorbeeld in een moslimfamilie in Somalië groot wordt, ben je dat voor het leven, hoe je ook leeft. Dat is onvergelijkbaar. Hier in Nederland maakt de welvaart mensen vrij hun eigen keuzes te maken.’

Hoe rijker en hoe hoger opgeleid, hoe minder religieus?

‘Ja, eigenlijk een paradoxale situatie: door het hogere opleidingsniveau nam de welvaart en de individualisering toe, en nu we meer op onszelf zijn aangewezen, is er weer een sterkere behoefte aan expliciete zingeving: waar doe ik het allemaal voor? Vroeger, toen bijna iedereen nog in God geloofde, was die vraag al beantwoord. De druk op individuen is groter geworden, meer mensen raken burn-out.

Er is meer vraag naar psychologische hulpverlening en ook naar geestelijke verzorging. Het hele veld van counseling, rituelen en zingeving wordt steeds meer gewaardeerd. Men ziet wel in dat dat nodig is, bijvoorbeeld in de zorg en het bedrijfsleven. Dat is ook een vraag richting religies en kerken.’

territoriaal idee

Die vraag dreef mensen in het afgelopen decennium niet naar de kerk.

‘De mobilisatie van grote groepen gelovigen is voorbij. De kerk is nog steeds een organisatie met veel gemeenten en parochies, maar het is ondenkbaar dat dit hele apparaat in de lucht gehouden kan worden.

De komende jaren zullen we veel fusies en kerksluitingen zien, totdat er alleen op een aantal centrale plekken kerkgebouwen overblijven. Wie naar de kerk wil, moet dan naar een grotere plaats, zoals je nu naar de stad gaat voor medische zorg of onderwijs. Het hele territoriale idee dat je als kerk overal aanwezig moet zijn, moeten de kerken loslaten. Je zult naar lichte instituties gaan.

Mensen willen wel ergens aan meedoen, maar niet ergens lid van zijn. Dat zie je bij de nieuwe kerkvormen waarmee de Protestantse Kerk in Nederland experimenteert: de mensen die daar komen, vinden lidmaatschap niet zo interessant. Ze willen er wat aan hebben, ze willen zich ondersteund voelen.’

Hebben traditionele kerken een te brede doelgroep?

‘Klassiek zat in de kerkdienst iedereen, hoog en laag, bij elkaar - al is het de vraag of ze altijd met elkaar omgingen. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen: er zijn weinig activiteiten die voor iedereen geschikt zijn. Wat de een aanspreekt, spreekt de ander niet aan. De Protestantse Kerk spreekt van een mozaïek van kerkplekken. Dat is een mooi beeld. Verschillende kerken, een veelheid aan vormen, van Kliederkerk tot monastieke gemeenschap.

De protestanten zijn daar veel verder in dan katholieken, al zie je nu ook op het katholieke erf her en der vernieuwende initiatieven. Het is een kwestie van uitproberen, niemand weet waar het uitkomt.

Interessant is dat de helft van de deelnemers aan een pioniersplek voorheen niet kerkbetrokken was.’

Geloven kun je niet in je eentje, zeiden mensen vroeger. Blijkt het toch te kunnen?

‘Voor veel dingen geldt dat je het niet alleen kunt. Maar om te praten over wat geloof inhoudt, is het niet noodzakelijk dat je lid bent van een kerk. Je kunt als kerk gespreksavonden organiseren, voorstellingen waarover je napraat. Lichte vormen van kerk-zijn, dat heeft de toekomst. Het aantal mensen dat intensief religieus leeft, is altijd klein geweest en zal klein blijven.’ ■