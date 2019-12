Geen grote problemen voor postbezorgers

Den Haag

Precieze cijfers worden nog niet vrijgegeven, zegt een woordvoerder van de grootste postbezorger van het land. Het is daarom ook nog niet bekend of het aantal verstuurde kerstkaarten opnieuw is afgenomen. Per week bezorgt PostNL ongeveer 7 miljoen brieven, in de week voor Kerst twee keer zoveel.

Om alle kaarten op tijd te bezorgen, maken de bezorgers in deze periode ook op maandag hun rondje. Normaal gesproken wordt er op deze dag geen post bezorgd. Het grootste gedeelte van de kerstkaarten zit nog steeds in een envelop, maar het aantal digitale kaarten stijgt wel.

Vorig jaar werden door PostNL in de maanden november en december tot anderhalf miljoen pakketten per dag verwerkt. Het postbedrijf zegt dat dit er dit jaar zeker meer zijn, maar geeft nog geen inschatting vrij. In 2018 ging het in totaal om ongeveer vijftig miljoen pakketten.

De laatste twee maanden van het jaar zijn niet alleen de drukste periode van het jaar vanwege de jaarwisseling en Kerst, Sinterklaas, Black Friday en Cyber Monday spelen hierbij ook een belangrijke rol. In samenwerking met grote internetwinkels als bol.com deden de postbezorgers daarom de oproep aan consumenten om op tijd te bestellen. Daarnaast adviseerde PostNL aan webwinkels om hun actieperiodes te spreiden. <